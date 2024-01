Dragon Ball, quanti maestri ha avuto Goku in totale in tutte le serie?

Dragon Ball è in procinto di festeggiare il suo quarantesimo anniversario, un traguardo assurdo che verrà celebrato con importanti progetti. Era il 1984 quando il piccolo Goku faceva il suo esordio sulle pagine di Weekly Shonen Jump e da allora di strada ne è stata fatta. Ma quanti maestri ha avuto Goku in tutte le serie di Dragon Ball?

In questi 40 anni Goku è diventato sempre più potente, fino a sfidare gli dei in Dragon Ball Super. Il Saiyan è cresciuto sotto la guida di numerosi maestri e allenandosi duramente oltre i limiti umani. Facciamo un salto all'indietro e cominciamo dal principio.

Il primo maestro di Goku è suo nonno Son Gohan. Fu lui a indirizzarlo alle arti marziali e a insegnargli le fondamenta della disciplina, ma a farlo diventare un portento fu il Genio delle Tartarughe. Sotto la guida di Muten/Roshi, Goku non solo apprese la Kamehameha, ma anche l'importanza del duro allenamento e della disciplina. In Dragon Ball viene allenato da altri due maestri, Popo e il Supremo Kami. Sotto la loro ala apprende un concetto fondamentale nei combattimenti, quello della calma che si rivelerà poi essenziale per l'Ultra Istinto.

Una volta cresciuto in Dragon Ball Z Goku viene allenato da Re Kaioh del Nord. Con lui impara ad allenarsi in condizioni assurde, con una gravità ben più elevata di quella della Terra. È lui a trasmettergli il Kaioken. Ancora, in Dragon Ball Z viene allenato dagli Yardrat, con i quali apprende la trasmissione istantanea.

Gli anni passano e in Dragon Ball Super Goku viene allenato da Whis, che non solo è prezioso per il Ki Divino e le trasformazioni Super Saiyan God, ma anche per le tecniche angeliche. È proprio sotto la sua guida che Goku apprende l'Ultra Istinto. Goku viene allenato anche da Merus, con il quale instaura un forte legame durante la Saga di Molo. Tutti i maestri di Goku in Dragon Ball sono rappresentati dalla fanart in calce all'articolo.