Dragon Ball: il Maestro Muten della linea S.H.Figuarts è ora prenotabile!

Di tutti i personaggi del vasto universo di, ilè forse l’unico a non aver mai subito alcun cambiamento. Proprio l’anziano maestro di, che in Dragon Ball Super si è particolarmente distinto, è protagonista della nuovaprodotta da

Alto 13 cm, il personaggio anche noto in Italia come “Genio delle Tartarughe” includerà un vasto di accessori, i quali includono una testuggine rimovibile, quattro paia di mani, la Sfera del Drago con tre stelle, un bastone, il consueto stand, e soprattutto tre diverse teste, le quali permetteranno ai fan di ricreare le situazioni più buffe del birichino eremita.



La confezione include infatti una testa con espressione seria, una rilassata e una senza occhiali; inoltre, pare che i baffi del maestro siano rimovibili e intercambiabili. A tal proposito, Bandai Tamashii ha ben pensato di includere nel set una bocca che permetterà al vecchio Muten di assumere la sua tipica espressione da... depravato.



Ordinabile esclusivamente attraverso l’online store di Bandai Tamashii, l’action figure di Muten è prenotatile dallo scorso 19 gennaio in tiratura limitata per la modica cifra di 6264 Yen (47€ circa). La distribuzione è attualmente stimata per la fine di luglio / inizio agosto 2018.