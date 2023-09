Dragon Ball Magic, chi sarà l'antagonista del nuovo web anime?

Gli ultimi giorni sono stati caratterizzati da un leak clamoroso. Il tanto atteso annuncio su Dragon Ball al New York Comic-Con 2023 toglierà i veli su Dragon Ball Magic, il prossimo anime che TOEI Animation lancerà in occasione del 40° anniversario della serie. Ma chi potrebbe essere l'antagonista di Dragon Ball Magic?

È possibile ipotizzare l'identità del misterioso villain partendo dalle informazioni trapelate sulla trama di Dragon Ball Magic. In quest'avventura, che ha palesi rimandi a Dragon Ball GT, Goku verrà trasformato in un bambino, ma non sarà l'unico a diventare un infante. Nella sua avventura sarà accompagnato da Shin, il Kaioshin dell'Est, anch'esso tornato bambino. Sarà per opera di un demone che questi due personaggi torneranno a versioni infantili dei propri corpi.

Stabilite queste premesse per la narrazione, la community di appassionati si domanda chi possa essere questo demone. Nella linea canonica di Dragon Ball e Dragon Ball Super il Reame Demoniaco è stato sfiorato solo superficialmente con l'introduzione di Darbula nella Saga di Majin Bu. È nei videogiochi della serie e in Super Dragon Ball Heroes che il Mondo Demoniaco occupa un ruolo di rilievo.

Il Reame Demoniaco (Makai) è il luogo in cui gli Shin nati malvagi vengono spediti. È abitato da demoni minori ed è governato dal Makaiohshin e dai Makaioh. Se Darbula è conosciuto per essere il re del Mondo Demoniaco, i demoni più pericolosi sono invece il dio demone Demigra e lo stregone fondatore dell'Impero Oscuro Megicabula. Potrebbe essere uno di loro due il villain di Dragon Ball Magic? Sia Demigra che Megicabula sono importanti per la trama di Super Dragon Ball Heroes e una loro introduzione non sarebbe da escludere. Entrambi hanno un passato legato a quello di Chronoa, la Kaioshin del Tempo, sarà per questo che Goku e Kaioshin verranno coinvolti e trasformati in bambini? Le informazioni trapelate su Dragon Ball Magic suggeriscono tuttavia l'introduzione di protagonisti inediti. Dunque, si potrebbe anche supporre l'apparizione di un Makaioshin che per gelosia dei poteri di Kaioshin metterebbe in moto una serie di eventi che porterà alla trasformazione in bambino di Goku.