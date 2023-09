Dragon Ball Magic, come potrebbe essere lo stile d'animazione della serie?

La serie di Dragon Ball è in corso con il manga Super, scritto e disegnato da Toyotaro con il supporto di Akira Toriyama. Il brand però non si ferma con questo manga, evolvendosi e propagandosi anche con progetti collaterali come Super Dragon Ball Heroes, senza contare i film da ritenersi canonici. E a breve si aggiungerà Dragon Ball Magic.

C'è una serie prodotta da Toei Animation avvolta nel mistero e che verrà presentata ufficialmente a ottobre durante il New York Comic-Con, ma che alcuni leaker sembrano aver già confermato più volte. Dragon Ball Magic sarà una storia, se confermata, che riporterà Goku da adulto a bambino, per proporgli un'avventura in stile Dragon Ball GT, tuttavia con la compagnia di Kaioshin, che subirà la sua stessa sorte.

Ma come verrà proposta la serie? Quale sarà lo stile d'animazione di Dragon Ball Magic? Per ora, ci sono poche informazioni che circolano. I leaker parlano principalmente di uno stile d'animazione anni '90 con influenze moderne e inserimenti di 3DCG. Non si tratterà quindi di un anime completamente in 3DCG come accaduto per il film Dragon Ball Super: Super Hero, anche se mai dire mai, dato che questa tecnica sta prendendo sempre più piede anche negli studi di Toei Animation e potrebbe essere utilizzata anche per realizzare questo anime.

Appuntamento quindi al 12 ottobre per saperne di più dal panel ormai tanto atteso da tutti gli appassionati di Dragon Ball. Quale sarà invece l'antagonista di Dragon Ball Magic?