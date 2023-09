Dragon Ball Magic, trama, uscita e dettagli: tutto quello che c'è da sapere sul web anime

A più di un anno dalla rivelazione ufficiosa del web anime di Dragon Ball Super, un massiccio leak ha diradato la nebbia attorno a questo misterioso progetto tenuto nascosto da TOEI Animation. Scopriamo tutto quello che è stato rivelato su Dragon Ball Magic, la prossima serie anime del franchise!

Già da qualche settimana si era capito che qualcosa bolliva in pentola. Che l'anime di Dragon Ball stesse per tornare da un momento all'altro era stato infatti suggerito da l'apertura di un nuovo account social media. Andiamo alla scoperta di Dragon Ball Magic, il nome ufficiale del progetto web anime che per un intero anno ha fatto penare gli appassionati.

Attraverso una diretta stream del leaker @EmperorBigD, ripresa e condivisa dai maggiori e più affidabili insider di Dragon Ball come @SupaChronicles, è stato rivelato ufficiosamente Dragon Ball Magic, una serie completamente originale che non proseguirà gli eventi lasciati in sospeso di Dragon Ball Super e che dovrebbe essere riconosciuta come canonica.

La trama di Dragon Ball Magic prende come punto di riferimento quella di Dragon Ball GT. Anche in questa serie di Dragon Ball Goku verrà trasformato in bambino. Il Saiyan non sarà l'unico a subire questo ringiovanimento. Anche il Kaioshin dell'Est verrà riportato a una versione infantile del suo corpo. A trasformare Goku e Shin in bambini sarà un demone ancora non noto. La storia si svilupperà attorno alla ricerca di questo demone attraverso un viaggio che porterà i protagonisti a visitare diversi pianeti.

In questo viaggio spaziale Goku e Kaioshin non saranno soli. Ad aiutarli ad affrontare il demone e i suoi scagnozzi ci saranno due personaggi inediti, tra cui pare una ragazza con una spada/pistola. La maggior parte dei personaggi di Dragon Ball Magic saranno inediti.

Il leak non si limita a presentare la trama del titolo, ma rivela anche alcuni dettagli sulla produzione. Tra i membri dello staff di Dragon Ball Magic ci saranno Katsuyoshi Nakatsuru e Aya Komaki. Il primo è già stato disegnatore di decine di episodi di Dragon Ball Z, mentre il secondo nome ha ricoperto il ruolo di regista dell'anime di ONE PIECE per molte puntate.

Dragon Ball Magic dovrebbe avere una durata di circa 15 episodi, ma potrebbe durare anche più del previsto. Il minutaggio di questo web anime sarà diverso da quello di Super Dragon Ball Heroes. Ciascuna puntata di Dragon Ball Magic dovrebbe durare all'incirca 30 minuti. Dragon Ball Magic verrà trasmesso su Crunchyroll nella prima metà del 2024, come parte delle celebrazioni per il quarantesimo anniversario della serie manga di Dragon Ball. Tutte queste informazioni non sono ancora ufficiali, poiché TOEI Animation ancora non si è espressa a riguardo. La situazione dovrebbe cambiare con il panel di Dragon Ball al New York Comic-Con, importante evento in programma per il 12 ottobre 2023 cui ci si aspetta l'annuncio ufficiale del web anime di Dragon Ball Magic.