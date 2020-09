Dragon Ball: una magnifica serie di fan art ci mostra i personaggi in chiave samurai

Al giorno d'oggi, il Giappone è principalmente conosciuto come la patria di anime e manga, o per i grandi passi in avanti compiuti nel campo tecnologico. Il Giappone è, tuttavia, anche una terra che ha dato molto dal punto di vista storico, e i samurai sono probabilmente le figure più importanti che molti Paesi associano alla terra del sol levante.

L'artista Kenji_893 ha deciso di unire passato e presente, ritoccando alcuni popolari personaggi di Dragon Ball, una delle opere giapponesi più famose al mondo, per riproporli come onorevoli guerrieri samurai. Il risultato, come potete vedere in calce, è assolutamente incredibile.

Il ragazzo ha pubblicato una serie di fan art dedicate a cinque personaggi: Gogeta, Goku, Majin Vegeta, Cell e Freezer. Il design di Gogeta Super Saiyan Blue è assolutamente superbo, con il guerriero che si mostra mentre brandisce una spada, con tanto di capelli legati e tatuaggio sul dorso. Tra gli altri, stupisce in particolare lo stile scelto per rappresentare Freezer, qui ritratto come un signore della guerra, con un ventaglio e un archibugio.

E voi cosa ne pensate? Quale di queste cinque immagini vi piace di più? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Noi intanto vi rimandiamo al nostro ultimo speciale su Dragon Ball Super, in cui abbiamo parlato della recente evoluzione di Goku, e ai primi spoiler dell'attesissimo capitolo 64.