Dragon Ball: Majin Vegeta diventa un eroe Marvel nell'illustrazione di André Risso

Dragon Ball è un'opera che ha accompagnato l'infanzia di numerosi appassionati, una serie che tuttora continua a influenzare intere generazioni. Moltissimi artisti, anche nel Bel Paese, si sono formati prendendo come esempio alcuni dei più grandi capolavori della cultura nipponica.

Proprio per questo, è particolarmente soddisfacente poter condividere illustrazioni di talentuosi artisti nostrani. Recentemente, infatti, André Risso, noto illustratore italiano, ha condiviso tramite il proprio profilo Instragram una rappresentazione grafica dedicata a uno dei personaggi più emblematici della saga di Majin Buu in Dragon Ball Z, ovvero Majin Vegeta. Il Principe dei Saiyan, in particolare, è ritratto nel pieno della battaglia contro Goku in uno dei combattimenti più entusiasmanti dell'intero franchise.

L'illustrazione in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, ritrae l'iconico eroe con uno stile vagamente assimilabile all'universo comics, immaginario molto caro all'artista. Il disegno, inoltre, è stato particolarmente apprezzato dai fan che hanno condiviso la creazione di Risso persino nella celebre community di Reddit in cui la rappresentazione artistica ha raggiunto in appena 24 ore ben più di mille manifestazioni positive.

Ma a proposito del franchise di Dragon Ball, sapevate che il giocatore L.J. Collier della NFL è un fan del capolavoro di Toriyama? E voi, invece, cosa ne pensate di questa illustrazione, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto, ma non prima di aver ammirato questo splendido cosplay di C-18.