Dragon Ball è un manga razzista? La grave accusa ad Akira Toriyama

Mentre i fan si chiedono che fine abbia fatto l'anime di Dragon Ball Super, nelle ultime ore in rete si è accesa una grave polemica intorno al franchise. A causa di alcune recenti dichiarazioni di Akira Toriyama una fetta della community sta accusando Dragon Ball di essere un manga che incita il razzismo. Ecco il fake che sta spopolando sul web.

Sul web stanno dilagando pesanti accuse nei confronti di Akira Toriyama e Dragon Ball. Ma davvero le avventure di Goku incitano il triste fenomeno del razzismo?

A far nascere le polemiche è l'intervista all'autore di Dragon Ball che trovate in calce all'articolo. Quando a Toriyama viene chiesto come mai non ci siano personaggi di colore all'interno della storia, il maestro risponde affermando che "è un franchise giapponese, realizzato da giapponesi, per giapponesi". Dal punto di vista dell'autore, dunque, le persone di colore semplicemente non esistono nel mondo di Dragon Ball. "Le cose di cui le persone si lamentano continuano a cambiare nel tempo, ma i dati demografici razziali del Giappone no. Loro (i neri) non vivono qui".

La lotta al razzismo è un impegno sociale che negli ultimi anni sta riguardando qualsiasi paese del mondo, incluso il Giappone. Questa intervista, che tanto sta spopolando in rete e che sta alimentando pesanti accuse nei confronti di Toriyama e Dragon Ball, è un falso creato ad hoc.

Dire che Dragon Ball sia un'opera razzista significa non conoscere realmente l'opera. Nel corso della trama viene evidenziato il rapporto di amicizia tra Goku e Upa, con il Saiyan che più volte aiuta la tribù che abita ai piedi della Torre di Karin, oltre che il rapporto allievo-maestro tra Uub e Goku. Non è la prima volta che la serie finisce in una polemica del genere. Ricordate quando un ministro argentino ha denunciato Dragon Ball?