Dragon Ball: fare il mangaka? Non era nei piani di Akira Toriyama

Akira Toriyama è una leggenda del manga giapponese e in questi giorni di lutto ci stiamo effetivamente rendendo conto di quanto sia stato importante. Il maestro di Dragon Ball non è stato solo per lo shonen, ma per l'intera cultura pop. Ma sapete che si tratta solamente di una coincidenza se divenne un mangaka?

Affrontare la morte di Akira Toriyama è un argomento ancora difficile. Con le sue opere l'autore ha influenzato l'esistenza di milioni di ragazzi, divenendo una sorta di punto di riferimento anche nei momenti più difficili delle nostre vite. Il sensei si è lasciato dietro un percorso di assoluto successo, che lo ha iscritto nell'albo delle icone e delle personalità più importanti di sempre. Ma se vi dicessimo che Akira Toriyama non doveva essere un mangaka?

È assurdo anche solo a pensarci. Quando si parla di manga, il primo nome che viene in mente è proprio il suo. Eppure, non scherziamo, Akira Toriyama non ha mai sognato di scrivere e disegnare manga.

Ora che l'autore non c'è più, in rete stanno emergendo documenti e interviste dal passato in cui possiamo scoprire o riscoprire alcuni, interessanti dettagli sul suo vissuto. Ebbene, in una vecchia intervista Akira Toriyama parlò della sua carriera e di come e perché iniziò a disegnare manga.

Fondamentalmente, Akira Toriyama è divenuto un mangaka poiché non aveva un obiettivo chiaro nella sua vita. Quando era un ragazzo, Akira-sensei lavorava in un'agenzia pubblicitaria sita a Nagoya. Lasciò quel lavoro e per qualche tempo non ne trovò un altro. La situazione cambiò quando i suoi genitori lo rimproverarono per la sua situazione. Fu solamente allora che Akira Toriyama, in una caffetteria, venne a sapere che un concorso per manga offriva un montepremi di un milione di yen. Spinto dalla ricerca di denaro, decise di parteciparvi. Con quella decisione presa solamente per una strana coincidenza della vita, Toriyama-sensei ha cambiato il corso della storia del manga.

In un'altra intervista Akira Toriyama rivelò di non aver mai disegnato manga fino all'età di 23 anni. Viene dunque ribadito il concetto. Akira Toriyama non aveva mai pensato di fare il mangaka. Sapete inoltre che il maestro Toriyama non voleva creare un battle shonen con Dragon Ball?

