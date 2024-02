Dragon Ball, Masako Nozawa spiazza i fan: la voce di Goku vivrà per sempre

Masako Nozawa e Mayumi Tanaka, passando anche per il compianto Paolo Torrisi, hanno fatto dono delle loro voci ai personaggi anime più amati. Tuttavia, il tempo trascorre - e lo fa anche in fretta - anche per loro. Conscia di ciò, la maestra Nozawa ha spiazzato la community di appassionati con una scelta che ha dell'incredibile.

Personaggi come Goku, Rufy e diversi altri sono riconoscibili e memorabili anche per le loro voci. Se in Italia questi personaggi vengono ricordati per i doppiaggi storici di Torresan, Claudio Moneta o Luigi Rosa e Renato Novara, in Giappone da diversi decenni sono interpretati da due leggende del doppiaggio. Sia Masako Nozawa che Mayumi Tanaka sono ormai in età veneranda e sebbene siano ancora in attività e pronte a prendere parte ai nuovissimi Dragon Ball Daima e THE ONE PIECE, il momento del ritiro dall'attività si avvicina.

Masako Nozawa non ne vuole sapere di ritirarsi dal ruolo di Goku in Dragon Ball, ma saggiamente ha scelto di fare un grosso regalo ai suoi fan. La sua voce non scomparirà mai, anzi, vivrà per sempre.

È notizia dell'ultima ora che Masako Nozawa ha dato la sua voce all'Intelligenza Artificiale. In questo modo, Goku potrà continuare a essere doppiato con la voce della Nozawa anche dopo la sua morte. Sebbene sia triste anche solo a pensarci, quello della maestra Nozawa è un gesto di grande solidarietà verso i fan di Dragon Ball.