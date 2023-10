Dragon Ball: la doppiatrice di Goku riceve un premio d'eccezione

Masako Nozawa, la doppiatrice giapponese che presta la voce a Son Goku in Dragon Ball, ha ricevuto il Premio Kikuchi per i contributi culturali. Il premio viene conferito a coloro che hanno contribuito in modo significativo alla cultura giapponese.

La Nozawa ha iniziato a doppiare Goku nel 1984, quando la serie manga di Akira Toriyama era ancora in corso. Da allora ha dato voce al personaggio in tutti gli adattamenti anime, film, e videogiochi della serie. La sua interpretazione di Goku è diventata iconica e ha contribuito a rendere il personaggio uno dei più popolari e amati del mondo.

Nel corso della sua carriera la Nozawa ha doppiato anche altri personaggi famosi tra cui Tetsuro Hoshino in Galaxy Express 999, Guilmon in Digimon Tamers e Kitaro in GeGeGe no Kitarō, del quale è in arrivo il nuovo film Kitarō Tanjō: Gegege no Nazo.

Il Premio Kikuchi è un riconoscimento importante per l'attrice, conferitogli per aver contribuito a esportare la cultura giapponese in tutto il mondo. La sua interpretazione di Goku ha ispirato milioni di persone, e ha reso Dragon Ball una delle serie anime più popolari di tutti i tempi.

Se volete fare un rewatch dell'iconica serie coi Saiyan, qui vi indichiamo dove guardare Dragon Ball in streaming.

La doppiatrice ha dichiarato di essere onorata di ricevere il premio, e ha ringraziato i fan di Dragon Ball per il loro amore e il loro sostegno. Ha anche espresso la speranza di continuare a doppiare Goku per molti anni a venire.