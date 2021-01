Dragon Ball: il matrimonio tra Chichi e Goku nella romantica statuetta di Figure Class

Akira Toriyama non ha lasciato molto spazio ai sentimentalismi all'interno di Dragon Ball, tuttavia non ha mancato di convogliare a nozze i personaggi principali della sua opera. Grazie a tale pretesto ha potuto introdurre i figli di Goku e Vegeta a cui ha dedicato grandi porzioni della storia principale.

Sia Gohan che Trunks sono stati due personaggi fondamentali all'interno della Saga degli Androidi e di Cell, e il figlio del Principe dei Saiyan è stato al centro persino di uno degli ultimi archi narrativi di Dragon Ball Super. Nonostante il loro ruolo, il sensei non ha comunque accesi i riflettori sul legame tra i vari genitori dei personaggi, né tra Goku e Chichi e tantomeno su Bulma e Vegeta.

A porre una pezza a tale mancanza è entrata in causa Figure Class Studio che ha voluto omaggiare il matrimonio tra Goku e Chichi in uno splendido modellino in scala, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia. La figure in questione, alta all'incirca 51 cm, propone i due sposi in abiti da nozze attraverso una maniacale attenzione ai dettagli che, tuttavia, lievitano il prezzo fino a 790 euro a cui si aggiungono le eventuali spese di spedizione. La consegna della figure, invece, è prevista durante il corso del 2021. Ma a proposito della coppia, sapevate che Goku e Chichi hanno dei vicini di casa?

E voi, invece, cosa ne pensate di questa statuetta di Figure Class Studio, vi piace? Diteci la vostra, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.