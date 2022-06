Dragon Ball: il matrimonio tra Goku e Chichi nella romantica figure di Zero Studio

Dragon Ball non è un'opera molto attenta al romanticismo. Dopotutto, l'epopea di Akira Toriyama è incentrata sulle avventure di Goku e sulle innumerevoli battaglie a cui il protagonista è dovuto sottostare per difendere la pace sul pianeta Terra.

Il matrimonio tra Goku e Chichi, ad essere realisti, è stato funzionale soprattutto ai fini narrativi per dare modo a Gohan di emergere con l'arrivo di Dragon Ball Z. Certo, non sono mancati alcuni momenti tra i due personaggi, come anche alcune curiosità all'interno dell'anime, tuttavia conosciamo appena pochi retroscena sulla coppia.

Nonostante il franchise non brilli dunque di romanticismo, a sottolineare questo piccolo dettaglio all'interno dell'opera ci ha pensato Zero Studio attraverso un modellino in scala originale, lo stesso che potete apprezzare a dovere in calce alla notizia. La figure in questione, alta ben 48cm, è già disponibile al preordine al costo totale di 480 euro, di cui 150 da scalare al momento della fase d'acquisto. Il resto del saldo, invece, verrà scalato al momento della spedizione che dovrebbe avvenire durante il corso del 2023.

Prima di salutarvi non ci resta che rimandarvi a questa piccola curiosità sul design di Gohan nella saga di Majin Buu. E voi, invece, cosa ne pensate di questa figure dedicata al matrimonio tra Goku e Chichi? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.