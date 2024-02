Dragon Ball, tutti i membri della razza di Freezer conosciuti, dal più scarso al più forte

Apparsa per la prima volta nella saga ambientata sul pianeta Namek, la razza di Freezer, chiamata così poiché mai definita in maniera più corretta o generale da parte di Akira Toriyama, rappresenta una particolarità molto interessante nell’universo di Dragon Ball e contiene personaggi dal grande potenziale offensivo, ma anche piuttosto deboli.

Andiamo quindi ad analizzare il livello di potenza di tutti i membri conosciuti della razza di Freezer, ma attenzione agli spoiler.

In ultima posizione c’è Chilled, antenato di Freezer introdotto come antagonista nello spin-off dedicato a Bardack realizzato da Naho Ooishi. Venendo sconfitto da Bardack, Chilled ha dimostrato una debolezza sostanziale rispetto agli altri membri conosciuti della razza, e non sembra essere in grado di trasformarsi o potenziarsi in alcun modo. Proseguiamo con Creeza, figlio di Freeza, controparte del malvagio imperatore galattico apparsa nel manga Nekomajin, e sebbene non risulti un avversario ostico, almeno è in grado di cambiare forma accrescendo il proprio potenziale combattivo.

Dopo troviamo un guerriero molto più preparato, Re Cold, ma decisamente meno potente di suo figlio Freezer. Il sovrano viene facilmente sconfitto da Trunks del Futuro trasformato in Super Saiyan. In fondo al podio troviamo invece Cooler, fratello di Freezer non ancora inserito nel canone e apparso in due film di Dragon Ball Z. Anche Cooler è in grado di assumere altre forme, arrivando fino a Metal Cooler, Golden Cooler e al Golden Metal Cooler, tutte incredibilmente potenti.

In seconda posizione si classifica invece Frost, uno dei migliori combattenti del Sesto Universo, incontrato durante il Torneo del Potere. Nonostante appaia per poco, Frost si dimostra abile, capace di raggiungere la forma massima potenza, e si distingue da Freezer per la presenza di un ago retrattile nel braccio col quale punta ad avvelenare l’avversario.

Infine, troviamo Freezer. L’ex imperatore galattico è anche uno dei migliori e più ricorrenti antagonisti della serie, nonché l’esponente della sua razza con più trasformazioni. In attesa di scoprire quale livello di potenza ha raggiunto con la forma Black, Freezer resterà con tutta probabilità il miglior combattente dei suoi simili.

