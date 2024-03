Dragon Ball, il Messico lancia la Genkidama in onore di Toriyama

La settimana scorsa, la notizia della scomparsa di Akira Toriyama, il leggendario creatore di Dragon Ball, ha sconvolto il mondo. L'artista, all'età di 68 anni, ci ha lasciati prematuramente. Da allora, fan e colleghi hanno reso omaggio al suo talento con tributi commoventi in tutto il mondo: dal Giappone al Messico.

Nella capitale messicana, i fan di Dragon Ball hanno organizzato un evento speciale per onorare la memoria di Toriyama: un'ultima Genkidama. Il video, girato ieri a Zocalo, la piazza principale di Città del Messico, mostra centinaia di persone di tutte le età riunite per un ultimo, potente saluto al loro amato maestro.

L'evento, organizzato spontaneamente dai fan, è solo uno dei tanti che si stanno svolgendo in tutto il mondo. La morte di Toriyama ha acceso i riflettori sull'impatto di Dragon Ball, un'opera che ha travalicato generazioni e confini culturali. Dai più piccoli ai più grandi, ricchi o poveri, il fandom di Dragon Ball non conosce barriere. A Città del Messico, come in ogni angolo del pianeta, i fan stanno dimostrando il loro amore per questa serie in un modo toccante e significativo.

Per chi non ha seguito le vicende recenti, Toriyama è scomparso il 1° marzo a causa di un ematoma subdurale acuto. A soli 68 anni, ci ha lasciati troppo presto, ma la sua immensa eredità continuerà a vivere. Da Dr. Slump, che originariamente non doveva essere una ragazza, a Dragon Ball e Dragon Quest, Toriyama ha rivoluzionato il panorama dell'intrattenimento giapponese decenni fa. Il suo lavoro ha contribuito a plasmare il genere shonen moderno e la sua dedizione all'arte lo ha portato a lavorare fino all'ultimo.

Con il nuovo anime di Dragon Ball Daima all'orizzonte, la serie continuerà ad emozionare il pubblico anche in assenza del suo creatore. E mentre Goku si avventura in nuove sfide, possiamo star certi che il suo spirito e quello di Toriyama saranno sempre con noi.