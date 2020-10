Dragon Ball è ancora il miglior battle shonen in circolazione? Ecco l'opinione dei fan

Dragon Ball verrà ricordato per sempre come l'opera in cui ci sono i combattimenti più spettacolari ed emozionati del panorama degli anime. Ma con la piega presa in Dragon Ball Super è ancora possibile affermare questo con certezza? Secondo alcuni fan, no.

Il franchise creato da Akira Toriyama ha raggiunto la fama mettendo in scena alcuni degli scontri più significativi della storia. Ma un post controverso apparso sui social ha messo in discussione la bontà delle battaglie combattute da Goku e compagni. A distanza di decenni dalla creazione, Dragon Ball è ancora il meglio in circolazione quando si parla di combattimenti?

Stando a quanto affermato da un fan, assolutamente no. "Opinione impopolare: Dragon Ball è il peggior battle shonen di tutti i tempi. Non mi interessa nulla se ha inspirato tutti i battle shonen a venire, per me è il peggiore", ha affermato su Twitter un utente. D'altronde, con Dragon Ball Super abbiamo potuto vedere che ormai i combattimenti si limitano unicamente a una mera giustificazione per l'ennesima nuova trasformazione di Goku.

In breve tempo, il tweet ha raggiunto un numero incredibile di commenti: l'opinione dell'utenza è divisa tra chi concorda con il post e chi, invece, si trova in netta contrapposizione. "Il tuo anime preferito non sarebbe esistito senza Dragon Ball", "È comunque meglio di Naruto", sono solo alcuni dei commenti al tweet. Ma l'opinione più interessante, e che porta a una lunga riflessione, arriva da un nostalgico della prima serie. "Onestamente mi sono piaciuti più i combattimenti di Dragon Ball che quelli di Dragon Ball Z. Gli scontri erano basati sulle tecniche di combattimento e non risolvevano con un 'il mio livello di potenza è più forte, quindi vinco io'. Il maestro Muten non aveva sconfitto Goku perché era più forte". Come sempre, la verità si trova nel mezzo del discorso.

Secondo quanto rivelato da Toriyama nel Daizenshuu, Dragon Ball doveva finire subito. Ciò non avrebbe portato a queste sterili polemiche. Per riportare il franchise sulla giusta strada, in Dragon Ball le Sfere del Drago dovrebbero essere distrutte.