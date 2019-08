Dragon Ball, ecco il miglior cosplay del Maestro Muten che abbiate mai visto!

Dragon Ball ci ha abituati al concetto dell'immortalità, non tanto perché uno dei desideri più ambiti dai villain dell'opera, ma anche grazie ai personaggi e alle figure che rappresenta. Lo sa bene la Masako Nozawa che vuole continuare il suo mestiere fino a 100 anni, ma proprio come lei c'è qualcuno che di età ne ha anche il triplo.

Il Maestro Muten è stato uno dei personaggi più importanti nella formazione di Goku come esperto di arti marziali, in quanto suo maestro e insegnante della potente Kamehameha. Chiusa quella parentesi iniziale, il sensei Toriyama non diede all'iconico personaggio molto spazio per spiccare nuovamente sul pubblico, fino a quando con Dragon Ball Super il team di TOEI Animation tentò di restituire le luci di una gioventù ormai passata nell'ultimo arco narrativo dell'anime.

Ma nonostante questo, i fan di vecchia data non potrebbero mai dimenticare l'anziano maestro possessore dell'elisir di lunga vita, soprattutto ora che Muten è diventato al centro delle attenzioni della community nell'ultimo cosplay diventato virale. Parliamo di un'interpretazione pazzesca, quella realizzata da yeskiri, con oltre 225 mila manifestazioni di apprezzamento da parte degli appassionati, che hanno condiviso nel post in questione migliaia di commenti. Il che non è neanche da biasimare, in quanto il cosplay è incredibilmente epico, una versione muscolosa del Maestro Muten che realmente pare trasportare nella realtà un personaggio della mitologica serie di Dragon Ball.

Mentre vi rimandiamo all'interpretazione che potete ammirare in calce alla news, ne approfittiamo per ricordarvi che abbiamo riassunto le notizie su Dragon Ball Super 2 in una notizia dedicata. E voi, invece, cosa ne pensate del cosplay di yeskiri?