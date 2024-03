Dragon Ball, le migliori Kamehameha di gruppo di tutta la serie

La Kamehameha è una delle tecniche più iconiche del franchise di Dragon Ball ideato dal compianto Akira Toriyama, scomparso da poco all’età di 68 anni. Affidabile, rapida, spettacolare, l’onda energetica usata da Goku e compagni è servita in numerose occasioni, ma ne esiste una versione migliore e molto più emozionante: la Kamehameha di gruppo.

Andiamo quindi a vedere le 3 migliori Kamehameha eseguite da più personaggi insieme.

Iniziamo da un evento non canonico, raccontato nel film del 1994 Dragon Ball Z – Sfida alla leggenda, con antagonista Broly e la partecipazione attiva sul campo di battaglia di Gohan e Goten. I due fratelli, infatti, riescono a proteggere la Terra dall’enorme minaccia rappresentata da Broly, trasformandosi in Super Saiyan e unendo le forze in una delle Kamehameha più spettacolari della serie.

Tuttavia, dovranno aspettare anche l’aiuto di Goku, ancora nell’aldilà dagli eventi del Cell Game, per respingere definitivamente il devastante e brutale guerriero della leggenda. Insieme, Goku, Gohan e Goten, danno vita a uno dei momenti dalla carica emotiva più marcata dell’universo ideato da Toriyama. Vederli tutti e tre, trasformati in Super Saiyan, concentrarsi per respingere definitivamente un aggressore della potenza di Broly, sapendo che Goku è tornato dall’aldilà solo temporaneamente, crea una scena preziosa e importante.

Arriviamo però al momento che ha reso le Kamehameha di gruppo rilevanti: la fine del Cell Game. Poco prima Goku ha usato il teletrasporto per portare sé stesso e Cell, ormai prossimo ad un’enorme esplosione, sul pianeta di Re Kaioh, decretando così la sua morte ma la salvezza della Terra. Un sacrificio eroico, rivelatosi però inefficace per la distruzione definitiva dell’androide. Tornato sul pianeta, Cell è ora più deciso che mai a uccidere gli altri guerrieri Z. Gohan, trasformato in Super Saiyan 2, è l’ultima speranza per il pianeta, e sebbene sia molto provato, tenta un ultimo sforzo spendendo al nemico una Kamehameha, in cui interviene anche Goku. L’onda energetica congiunta, padre-figlio, è ancora oggi uno dei momenti più intensi della serie.