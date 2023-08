Dragon Ball: le migliori sigle e soundtrack arrivano in un vinile speciale!

Gli anime hanno sempre avuto un debole per la musica. Solo negli ultimi dieci anni, parte della migliore musica giapponese è stata pubblicata con l'aiuto di serie anime come My Hero Academia e Oshi no Ko. Adesso Dragon Ball sta per portare una delle sue migliori colonne sonore in vinile.

Adesso non solo delle cuffie tecnologiche dedicate a Dragon Ball Z e una nuova collezione di abiti alla moda per Dragon Ball, sta per arrivare qualcosa di ancora più grande.

L'aggiornamento arriva da Nippon Columbia poiché l'editore sta creando un vinile di Dragon Ball con i migliori brani della serie.

La colonna sonora, la cui uscita è prevista per il 15 dicembre, metterà tutti i brani classici dell'anime in un unico disco. Quindi, se sei cresciuto con la colonna sonora di Dragon Ball, questo disco sarà un acquisto obbligato.

"Il vinile della raccolta di canzoni di successo di Dragon Ball contiene la musica dell'anime, stampata su vinile arancione trasparente e racchiusa in una custodia", Nippon Columbia descrive il nuovo vinile. "Una raccolta di canzoni di successo pubblicate al tempo della trasmissione dell'anime televisivo "Dragon Ball", inclusi rari brani inseriti, ristampati su vinile arancione trasparente. È un disco che corrisponde esattamente alla specifica di una sfera stellare (Eshinchu)".

"Una raccolta di canzoni di successo tra cui la sigla di apertura "Makafushigi Adventure!" pubblicata nel 1986 e la sigla di chiusura "Romantic Ageruyo", "Son Goku Song" cantata da Masako Nozawa, il doppiatore di Son Goku, il personaggio principale di Dragon Ball , "Wolf Hurricane" cantata da Toru Furuya, che è anche doppiatore di Yamcha, nonché di Hoshi Hyuma di "Kyojin no Hoshi" e Amuro Ray di "Mobile Suit Gundam". 10 canzoni tra cui "Mutenroushi no Oshie" cantata dal doppiatore di Sennin, Kohei Miyauchi!