Dragon Ball: quali sono le migliori trasformazioni di Super? La top per bellezza

Se c'è una cosa che ha reso famoso il manga originale di Dragon Ball sono le trasformazioni. Inizialmente c'era soltanto l'Oozaru, quello scimmione gigante che compariva quando Goku osservava la luna piena. Tuttavia, nel tempo, le cose sono cambiate con l'avvento dei Super Saiyan a partire dalla famosa saga di Namek.

Con il corso intrapreso da Toyotaro e Toriyama, si è visto che anche Dragon Ball Super non è da meno. Anime e manga hanno proposto le varie trasformazioni, ma non soltanto dei protagonisti, anche dei nemici. Quali sono le trasformazioni più belle di Dragon Ball Super?

Ultimo posto per il fortissimo guerriero dell'undicesimo universo, Jiren Full Power. Non c'è una vera e propria trasformazione nel personaggio, che gonfia i propri muscoli rafforzandoli per sprigionare tutta la vera potenza. Poco dopo c'è Toppo in versione Dio della Distruzione, che invece subisce una mutazione fisica un po' più marcata del suo collega di universo. Ottavo posto per Black Freezer, che fa un passo in avanti rispetto alla trasformazione Gold, ma non cambia notevolmente, dando il senso di riciclo. Settima posizione invece per il Super Saiyan Blue di Goku e Vegeta, che riescono a migliorare il Super Saiyan God ma senza esagerare.

Sesto posto per un'altra trasformazione saiyan, il Super Saiyan God: la prima versione ha molto più fascino per come è arrivata e per l'enfasi messa nel racconto della storia, seppur non sia niente di speciale rispetto al solito. C'è uno stacco netto dalle prime cinque posizioni, che partono da Gohan Beast, una trasformazione che nel film Super Hero è stata davvero ben realizzata e che a breve farà il suo esordio anche nel manga. Quarto posto per Orange Piccolo, una mutazione che rende il namekkiano molto solido e particolare rispetto al solito. Terza posizione per Vegeta Ultra Ego: il rivale di Goku non muta particolarmente, ma il principio del suo potere e le modifiche che il suo corpo riceve la rendono una trasformazione sempre eccitante da guardare.

Seconda posizione per il Super Saiyan Rosé di Black Goku, comparsa nella saga di Zamasu, un colore di capelli mai proposto prima e che dà un'aura diversa al nemico in questione. Invece, in prima posizione, l'Ultra Istinto perfetto che Goku utilizza durante il Torneo del Potere ha una marcia in più. Il protagonista assume un'aura nettamente diversa, che tramuta completamente il suo modo di fare. E secondo voi invece quali sono le trasformazioni più belle di Dragon Ball Super?