Dragon Ball: le migliori trasformazioni di Vegeta in uno splendido tatuaggio a tema

Dragon Ball è una serie che ha cresciuto molti di noi, e anche tra dieci, venti o trent'anni sarà impossibile dimenticare Goku, Vegeta, Gohan o Piccolo. Molti fan, però, sono persino disposti a portare il loro apprezzamento ad un livello successivo, magari tatuandosi il volto del proprio personaggio preferito.

In calce potete dare un'occhiata allo splendido tatuaggio realizzato dall'artista statunitense @jptronwalker, in cui sono ritratte tre delle migliori trasformazioni di Vegeta: Majin, Super Saiyan di quarto livello e Super Saiyan Blue. Il tattoo occupa l'intero avambraccio del fan, a testimonianza del suo grande amore per la serie di Toriyama.

Vegeta è l'archetipo del cattivo che diventa buono, una delle migliori idee dell'autore giapponese, che avrebbe poi influenzato centinaia di altri mangaka e scrittori di tutto il mondo. La rappresentazione di Vegeta del resto è unica a suo modo, visto che negli anni '80 pochissime altre opere proposero soluzioni narrative simili. Il personaggio è ritenuto ancora oggi come uno dei più importanti di sempre, e un tatuaggio è davvero il minimo per premiarne la grande evoluzione.

E voi cosa ne dite? Vi piace? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto vi ricordiamo che nell'ultimo capitolo di Dragon Ball Super è stato rivelato che Vegeta potrebbe effettivamente superare Goku, ammesso che riesca a padroneggiare una nuova tecnica degli Dei.