Dragon Ball, il mistero di Ranfan: chi è Trunks, suo marito?

Akira Toriyama adora divertirsi e far divertire i suoi lettori con misteri inseriti qua e là in Dragon Ball. Uno di questi, in particolare, è davvero curioso e lascia molto spazio all'immaginazione. Sapevate, dunque, che esiste un personaggio di nome Trunks che è il marito di Ranfan?

Trunks è un personaggio molto apprezzato in Dragon Ball, talmente ben voluto che Toriyama gli ha dedicato una nuova saga in DB Super. Tuttavia, con la questione temporale è facile creare dei disastri e non è da escludere che nella realtà diversi Trunks siano tornati sulla Terra in differenti periodi del passato. Esiste infatti un uomo con lo stesso nome che in un anno imprecisato della storia ha sposato Ranfan, uno dei concorrenti del 21° Torneo di Arti Marziali.

Nessuno sa chi sia se non che possiede lo stesso nome del figlio di Vegeta e Bulma, tuttavia è piuttosto insolito che questo individuo non si sia mai mostrato al pubblico e che l'autore non abbia fornito ulteriori dettagli. Sappiamo solo che esiste e che, per qualche ragione, non si è fatto vedere dai nostri eroi.

Ovviamente, potrebbe trattarsi anche di un uomo di nome Trunks che non ha nulla a che vedere con il saiyan e che Bulma e Vegeta abbiano solo preso in prestito il suo nome per donarlo al figlio. In ogni caso, questo resta uno dei misteri più grandi e interessanti di Dragon Ball di cui difficilmente conosceremo mai la reale risposta. E voi, invece, conoscevate questa teoria? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.