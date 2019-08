Dragon Ball, misurate il vostro livello di potere con il sito dedicato!

Akira Toriyama ha dato molto spazio nella sua opera ai cosiddetti "livelli di potere", una sorta di potenziale latente che caratterizza ciascun personaggio nell'immaginario di Dragon Ball. Con l'ultimo sito online sviluppato da un fan, dunque, preparatevi a misurare il vostro livello di potere.

A volte sembra incredibile come la community riesca a stupire i fan a discapito di così tanto tempo dall'ultimo adattamento animato del franchise. Tuttavia, è giusto aggiungere che non dovremmo nemmeno sorprenderci più di tanto quando Dragon Ball continua a superare tutte le altre opere nei report finanziari. Un successo destinato a non scomparire, soprattutto quando alle sue spalle vi è un'immensa orda di fan pronti a dar man forte con la propria creatività.

Con l'ultimo tool sviluppato da un appassionato, infatti, tramite una serie di domande è possibile scoprire il proprio livello combattivo, scoprire se si è forti quanto il contadino con il fucile o più deboli di Mr. Satan. Il link in questione potete trovarlo in fondo all'articolo con il sito purtroppo in giapponese, ma potete ovviare a queste difficoltà attraverso la traduzione automatica di Google. Un'occasione più unica che rara per dimostrare a tutti la propria forza combattiva, magari da esporre sul proprio curriculum come segnale positivo.

Vi ricordiamo, infine, che è da poco disponibile in Italia il 20° Volume di Dragon Ball Full Color, che ripropone a colori l'epico scontro tra Goku e Freezer.