Dragon Ball: i momenti più drammatici della serie anime

Dragon Ball non è mai stato conosciuto come una serie drammatica, anzi le sue minacce sono sempre state precarie e anche allora Dragon Ball è sempre riuscito a mantenere il suo spirito spensierato. Tuttavia, ci sono stati alcuni punti nel franchise in cui tutta la positività e l'ottimismo sembravano del tutto assenti.

La morte iniziale di Crilin nella serie originale di Dragon Ball è senza dubbio uno dei momenti più emozionanti. La natura normalmente accomodante di Goku viene completamente distrutta quando si rende conto che il suo migliore amico è stato ucciso. Normalmente Goku è abbastanza forte da salvare tutti, ma questa volta arriva troppo tardi. Questa è stata davvero la prima morte importante della serie e quindi è sembrata ancora più definitiva di qualsiasi delle altre numerose morti di Crilin.

La sconfitta di Videl per mano di Spopovich è stata una delle più difficili da guardare nella serie di Dragon Ball Z. Fino a quel momento Videl era solo un personaggio estremamente leggero e un interesse amoroso per Gohan, rendendo questa scena ancora più straziante. Spopovich finì per giocare completamente con Videl e provare un piacere sadico nel picchiarla.

Per Majin Bu, distruggere la terra sarebbe stato un gioco da ragazzi, e questo è ciò che ha reso la sua decisione di uccidere ogni essere umano sulla Terra con un attacco ancora più devastante. Questo non era più un atto di distruzione insensata, era una calcolata dimostrazione di spietatezza intesa esclusivamente a spezzare il cuore dei suoi nemici... e funzionò.

I fan si sono ormai abituati alla morte del nostro caro protagonista, ma la prima morte di Goku durante il combattimento contro suo fratello Radish è stato senza dubbio il momento più sorprendente e tragico della serie a quel punto. Alla triste verità della morte di Goku si aggiungeva la paura che i fan provavano nel rendersi conto che era stato Piccolo a commettere l'omicidio. Fino a quel momento, le vere intenzioni di Piccolo erano ancora in gran parte incerte. Vederlo uccidere Goku e rimanere l'essere più potente sulla terra in sua assenza è stato forse ancora più oscuro della morte di Goku stessa.

Il combattimento di Gohan con Cell contiene diversi momenti intensamente emotivi per il giovane guerriero mezzo Saiyan. Tra questi c'è la morte di suo padre e il massacro dei suoi amici per mano dei Cell Jrs. Forse sorprendentemente, però, la cosa che alla fine ha spinto Gohan oltre il limite sono state le ultime parole di Androide 16. L'Androide 16 ha dimostrato che gli Androidi avevano il libero arbitrio come qualsiasi essere umano e non dovevano essere malvagi come il Dr. Gero intendeva per loro. Essendo un'anima gentile proprio come Gohan, Androide 16 è in grado di relazionarsi con il ragazzo nei suoi ultimi momenti e impartirgli parole di saggezza che non dimenticherà mai.

Crilin morì più volte all'inizio di Dragon Ball GT , ma la morte di Crilin per mano del Super Androide 17 fece davvero. Non solo 17 ha ucciso Crilin di fronte a sua moglie C-18, ma 18 ha supplicato suo fratello di non farlo. È stato un momento che ha mostrato quanto 17 fosse caduta in disgrazia e quanto 18 fosse cambiata dall'assassina senza cuore che era una volta.

Il combattimento di Vegeta con Goku nei panni di Majin Vegeta è stato avvincente per i fan di DBZ, ma è stato anche uno dei punti più bassi per Vegeta come personaggio. Abbracciando pienamente il suo potere ritrovato e la mancanza di una bussola morale, Vegeta uccise senza cuore l'intera folla nell'arena del Torneo Mondiale per dimostrare quanto definitiva fosse la sua trasformazione.

Trunks del Futuro dovrà sopportare difficoltà inimmaginabili nella linea temporale futura. Tuttavia, il momento di gran lunga più difficile che deve affrontare è la morte del suo mentore Gohan, l'ultimo Guerriero Z sopravvissuto nella sua linea temporale e, quindi, l'ultima persona viva abbastanza forte da proteggere la Terra. Il film La storia di Trunks mostra una delle scene più tragiche dell'intera serie, mentre Trunks piange la morte del suo mentore caduto per mano degli Androidi.

Goku è abituato a mettere a rischio la propria vita per il destino dell'universo. Questo è probabilmente il motivo per cui, quando la minaccia lo ha aggirato ed è arrivata direttamente ai suoi cari, portando alla morte della famiglia di Goku, si è rivelato il momento più drammatico della serie. Durante il suo combattimento con Goku Black, Goku scopre la verità su ciò che è accaduto alla sua famiglia nella linea temporale futura e non riesce più a contenere la sua rabbia. La reazione di Goku alla notizia e la mancanza di empatia di Zamasu è il momento più triste che Goku abbia mai dovuto attraversare in vita sua.