Dragon Ball: i momenti più epici di Gohan durante la serie

Gohan rientra indubbiamente tra i personaggi più amati dell’intero franchise di Dragon Ball e grazie al suo ritorno in scena, con un ruolo veramente rilevante, nel film Super Hero il figlio di Goku è riuscito a sorprendere nuovamente gli appassionati con una nuova trasformazione. Ma quali sono stati i suoi migliori momenti in tutta la storia?

Gohan, così come gli altri Saiyan, è stato protagonista di scene emozionanti, e come Trunks ha ricevuto anche una sua versione alternativa, proveniente dal futuro di un’altra dimensione, dove gli androidi del Dr. Gelo hanno avuto successo nel conquistare la Terra, e piegare l’umanità. In quel contesto Gohan fu il mentore di Trunks, e sebbene sia apparso per poco durante un episodio speciale, il suo sacrificio non è passato inosservato e viene ancora oggi ricordato come una delle scene più tristi e toccanti delle opere derivate dall’idea di Akira Toriyama.

Sin da piccolo Gohan ha dimostrato grande coraggio, scagliandosi contro l’invasore Radish per proteggere suo padre, nonostante fosse ancora un bambino con un infimo livello di potenza e scarse abilità combattive. Già allora la rabbia aveva fatto ribollire il suo sangue Saiyan a tal punto da renderlo pericoloso. La stessa travolgente rabbia che l’avrebbe portato ad essere il primo a raggiungere lo stadio di Super Saiyan 2 della serie, quando Cell distrusse con semplicità e ferocia la testa di C-16.

La straordinaria potenza raggiunta in quella forma tornò anche durante lo scontro con Bojack, nel film Dragon Ball Z – La Minaccia del Demone Malvagio, nel quali riuscì a mandare al tappeto con un singolo colpo il demone. La situazione cambiò radicalmente quando, per avere maggiori possibilità di vittoria contro Majin Bu, Gohan intrapreso l’allenamento per usare la leggendaria spada Z. Grazie alle indicazioni e agli insegnamenti di Kaiohshin il Sommo, Gohan raggiunse il suo vero potenziale, che scatenò contro Super Buu in una delle battaglie più spettacolari di Dragon Ball Z.

Proseguiamo con una scena particolarmente significativa, ovvero la Kamehameha eseguita da Gohan al fianco del fratellino Goten e di suo padre Goku, nel film Dragon Ball Z – Sfida alla Leggenda. Concludiamo con una sequenza recente, tratta dall’ultimo film del franchise, Dragon Ball Super: Super Hero, in cui Gohan, tornando sul campo di battaglia dopo molto tempo, dimostra di avere ancora delle potenzialità nascoste raggiungendo la forma di Gohan Beast per fronteggiare Cell Max, la pericolosa variante dell’androide concepito dal Dr. Gelo e modificata dal nipote, Hedo, per volere della Nuova Armata del Fiocco Rosso.

