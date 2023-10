Dragon Ball: i momenti più memorabili del malvagio Freezer

Pochi antagonisti nella serie di Dragon Ball sono riusciti ad imporre la propria malvagità come l’imperatore Freezer, colpevole di aver distrutto il pianeta Vegeta e condannato i Saiyan alla quasi estinzione. Freezer ha però giocato anche altri ruoli importanti. Andiamo a ripercorrere la storia del personaggio coi suoi momenti più memorabili.

Iniziamo dalla sua prima apparizione durante l’arco narrativo ambientato sul pianeta Namek, e dove nonostante la sua piccola stazza viene presentato come una delle più grandi minacce dell’universo. Segue una delle azioni più atroci, e significative, della vita di Freezer e dei protagonisti, ovvero la distruzione del pianeta Vegeta, rivelata al principe dei Saiyan dall’Imperatore stesso, con un ghigno di superiorità e soddisfazione.

Rimanendo sulle orribili malefatte di Freezer, passiamo all’uccisione di Vegeta, intenzionato a recuperare le sfere prima dell’antagonista. Molti capitoli dopo Freezer sta affrontando Goku, e dopo essere stato risparmiato da quest’ultimo decide di approfittare della bontà dell’avversario per coglierlo di sorpresa. Un gesto che non sorprende molto ma che sottolinea la pura malvagità di Freezer. Tuttavia, l’ex imperatore galattico si rivela anche un alleato fondamentale durante il Torneo del Potere di Dragon Ball Super, e si scaglia contro Jiren al fianco di Goku, in una delle scene più inaspettate ed emozionanti di quella saga.

Sopravvissuto all’esplosione del pianeta Namek, Freezer tornerà all’inizio della saga degli androidi come cyborg, chiamato Mecha Freezer, solo per essere facilmente eliminato da Trunks dal Futuro trasformato in Super Saiyan. Un ritorno inaspettato e breve, che dimostra da subito quanto la saga di Cell avrebbe messo a dura prova tutti i protagonisti. Passiamo ora alle scene più scioccanti riguardanti Freezer. La prima, e più rilevante nella storia di Dragon Ball, riguarda l’assassinio di Crilin, che causerà la prima trasformazione in Super Saiyan di Goku.

Poi abbiamo l’introduzione della sua forma finale, nella parte conclusiva dell’arco narrativo ambientato su Namek, e allo stesso modo di Golden Freezer considerata la sua evoluzione definitiva. Questo fino a quando in Dragon Ball Super Toriyama e Toyotaro non hanno deciso di donare a Freezer un’ulteriore forma, risultato di un lungo allenamento in una stanza dello spirito e del tempo, vale a dire il potentissimo Black Freezer.