Dragon Ball: le morti più struggenti della serie tra Z e Super

Quando si pensa a Dragon Ball, si pensa sicuramente ai combattimenti. D'altronde come si può scordare l'iconico Goku contro Vegeta diventato anche una statuetta da collezione per i fan, o l'immortale Goku contro Freezer? Ma per ogni battaglia in Dragon Ball c'erano anche delle morti, alcune delle quali sono state particolarmente struggenti.

Ripercorriamo tra le varie serie di Dragon Ball cinque morti che sono particolarmente toccanti.

Partiamo con Vegeta e la sua morte nella saga di Majin Bu. Dopo aver ceduto ai poteri di Babidi per tornare ad essere più forte e spietato, Vegeta si pente e affronta il mostro rosa resuscitato. Tuttavia non riuscirà a reggere la forza avversaria e deciderà di sacrificarsi facendosi esplodere.

Passiamo a Dragon Ball Super con la saga di Black Goku. Nel nuovo anime partito nel 2015 non ci sono stati tanti momenti crudeli grazie al tono più scanzonato e leggero della serie. Ma alcuni avvenimenti pesanti ci sono stati, come la morte di Bulma del futuro.

Al terzo punto c'è invece la serie di morti della saga dei Saiyan. Quando Nappa e Vegeta arrivano sulla Terra, di fronte si trovano una folta schiera di guerrieri ad affrontarli. Ma fu una debacle totale per le forze terrestri con le morti in ordine di Yamcha, Jiaozi, Tenshinhan e Piccolo.

Rimaniamo sempre su Dragon Ball Z ma passando alla saga di Cell. Dopo che Gohan si è trasformato in Super Saiyan 2 non riesce a uccidere definitivamente il mostro verde. Pur se indebolito, questo si trasformò in una bomba ma la distruzione della Terra fu interrotta da Goku che decise di sacrificarsi.

Infine una delle morti più struggenti di Dragon Ball Z è quella di Vegeta su Namec. Il saiyan aveva provato a fermare Freezer ma l'imperatore galattico era troppo forte per lui. Dopo aver assaporato la paura e la disperazione, a Vegeta non restò altro che subire i colpi di Freezer. Giunse però Goku sul posto e il principe dei saiyan si lanciò in una pietosa quanto importante richiesta di sconfiggere il mostro. Infastidito, Freezer uccide poi a sangue freddo il saiyan e da lì ci fu l'inizio di Goku vs Freezer.