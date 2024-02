Dragon Ball, le mosse finali più belle di tutta l'opera di Akira Toriyama

Fondata sui combattimenti e sul miglioramento dei protagonisti per fronteggiare avversari sempre più potenti anche su scala galattica, la serie di Dragon Ball è caratterizzata dalla presenza di moltissime tecniche diventate iconiche, soprattutto quando si prendono in esame le mosse finali di Goku, Vegeta e altri valorosi Guerrieri Z.

Vediamo insieme quali sono le migliori tecniche definitive usate dai protagonisti, ma occhio agli spoiler sulla serie e anche su alcuni film di Dragon Ball.

Partiamo da una tecnica che non possiede un vero e proprio nome ed è apparsa solo una volta nella serie. Stiamo parlando del potente attacco con cui Goku riesce a uccidere il Grande Mago Piccolo, lanciando una Kamehameha per darsi abbastanza spinta da raggiunge l’avversario in cielo e trapassarlo con un pugno a grandissima velocità.

Passiamo al Colpo del Cannone, tecnica peculiare di Tienshinhan e la sua variante usata durante il Cell Game. L’attacco consiste nel concentrare molta energia nei palmi delle mani, vicini per formare una specie di triangolo, attraverso il quale individuare bene il bersaglio e lanciare potenti colpi in una vasta area. È il turno di una tecnica finale diventata importante ma apparsa solo nei film e in GT e mai nel manga: il Pugno del Drago con cui Goku trasformato in Super Saiyan 3 uccide l’enorme Hildegarn.

L’epilogo perfetto per la storia di Trunks del Futuro introdotta nella saga degli androidi di Dragon Ball Z, è quando il ragazzo, tornato nella sua linea temporale con una lunga e ottima preparazione, riesce a uccidere con facilità Cell grazie alla tecnica Heat Dome Attack, o Attacco Cupola Infuocato, col quale lancia l’androide in cielo e lo travolge con un enorme raggio d’energia.

In quarta posizione troviamo il Makankosappo di Piccolo e Gohan, uno dei raggi energetici più iconici e memorabili dell’opera, usato in svariate occasioni, tutte memorabili, come la sconfitta di Radish, o alla recentissima distruzione di Cell Max in Dragon Ball Super: Super Hero. In fondo al podio si classifica il Lampo Finale di Vegeta, apparso per la prima volta durante il torneo organizzato da Cell, e rimasto fino ad oggi la tecnica distintiva del Principe dei Saiyan.

La medaglia d’argento se l’aggiudica la Sfera Genkidama, la tecnica che richiede più tempo per essere eseguita dato che consiste nell’accumulare energia da chi è disposto a donarla. Viene usata da Goku in molte circostanze, ma la più rilevante è sicuramente nello scontro finale contro Kid Buu, in cui il Saiyan riesce persino a trasformarsi in Super Saiyan.

Il titolo di mossa finale migliore di Dragon Ball va però alla Kamehameha, o Onda Energetica nell’adattamento italiano. Sin dai primi capitoli la Kamehameha, tecnica della scuola della tartarugae, ha ricoperto un ruolo fondamentale in ogni scontro combattuto da Goku, e le sue successive varianti dovute a trasformazioni o alla sinergia con altre tecniche, l’hanno resa ancora più straordinaria.

