Dragon Ball: il sito ufficiale ricorda il debutto su Shonen Jump

La prima serie animata di Dragon Ball è stata quantomai seminale per la popolarità del franchise di Akira Toriyama.Nella prima iterazione dell'anime si è costruito quel legame con i personaggi poi esploso in Dragon Ball Z, tanto da spingersi ancora oggi alla creazione di fan art a loro dedicate.

In questo caso, però, ci pensa il sito ufficiale della serie a rinfiammare nostri cuori, riportandoci tra le atmosfere di Son Goku e compagni con un'illustrazione dedicata proprio al manga di Akira Toriyama. La prima parte dell'opera è stata fondamentale per la maturazione fisica e psicologica di tutti i nostri eroi, i quali vengono raffigurati meravigliosamente in questa tavola dal Sensei.

L'immagine mostra un giovanissimo Goku sulla nuvola speedy, accompagnato da Yamcha, Bulma, Pual, Oolong e Chichi, rappresentati in volo su un poderoso drago viola molto somigliante a Shenron. Ciò che balza di più all'occhio in questa tavola è sicuramente lo stile primordiale di Toriyama, che tratteggiava i protagonisti con linee rotonde e morbide, conferendogli un tono molto scanzonato e maggiormente comedy, come anche indicato dal volto del drago. Il suo tratto si è poi è evoluto in uno stile più spigoloso e accattivante, atto a dimostrare il cambio di tono dalla prima serie a Dragon Ball Z, dove si respiravano atmosfere più seriose e di continuo pericolo.

L'illustrazione fu originariamente pubblicata numerosi anni fa, precisamente L' 11 Marzo nel numero 85 di Weekly Shonen Jump, per commemorare l'uscita del primo tankobon pubblicato dalla rivista. Se volete riscoprire nuovamente le avventure dei nostri eroi, una delle saghe più importanti - questa volta di Dragon Ball Z - è in arrivo sui nostri scaffali in versione full color, pronta a regalarci per l'ennesima volta le emozioni di una volta.