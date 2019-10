Dragon Ball: mostrata una bellissima statuetta di Cooler

Sappiamo bene come Dragon Ball abbia fatto breccia nei cuori di tutti, anche di coloro che non seguono con assiduità gli anime o leggono i manga. Questo successo planetario ha dato vita, nel corso del tempo, a innumerevoli prodotti di merchandise ispirati alla serie. Perciò, oggi vogliamo parlarvi di una nuova statuetta realizzata da Bandai Spirits.

Con il marchio Tamashii Nations, è gradita la scelta di aver puntato su un personaggio secondario e che si distaccasse dalla cerchia di quelli principali. Di fatti, la nuova statuetta, facente parte della categoria Dragon Ball Figuarts ZERO, ritrae in tutta la sua forza e bellezza Cooler nella sua forma finale, mentre esegue, con un dinamismo impressionate, un potente attacco. I dettagli sono curati nei più piccoli particolari e sembra quasi di assistere a un combattimento direttamente sul campo di battaglia.

Questa statuetta è solo l'ultima di una lunga serie. Negli anni ne sono state realizzate innumerevoli, come quella prodotta dall'azienda Figure Class che ritrae Goku Ultra Istinto in tutta la sua magnificenza mentre sprigiona la sua aura.

Dragon Ball è un marchio che, grazie al nuovo manga di Super e a tutte le serie animate, canoniche e non, ancora oggi è impresso nei cuori degli appassionati. E proprio questo amore permetterà a tutti noi di vedere ancora in futuro altre magnifiche opere come queste, pronte a riempire i mobili e le mensole delle nostre case.

Avete intenzione di farci un pensierino e acquistare Cooler in tutto il suo splendore, oppure non siete collezionisti e non amata tutto questo merchandise intorno alla serie?

Se ve lo siete persi, un artista di Twitter ha ridisegnato una particolare immagine di Gohan in Dragon Ball Super, utilizzando il vecchio stile che caratterizzava la serie di Z.