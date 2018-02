Dragon Ball Movies & Special TV Box Collection: primo sguardo al cofanetto di Yamato Video

Tramite la propria pagina Facebook ufficiale, l'editore Yamato Video ha svelato le prime immagini del, il cofanetto da collezione che include tutta la filmografia del franchise di Akira Toriyama, che sarà disponibile in formato DVD e Blu-Ray Disc.

Purtroppo non conosciamo ancora la data di uscita ufficiale di questo esclusivo box da collezione, che fu annunciato da Yamato Video in occasione della conferenza durante Lucca Comics & Games 2017. Tuttavia, grazie alle immagini rilasciate dall'editore sulle proprie pagine social, possiamo ammirare l'aspetto che avrà il cofanetto, con una panoramica sulle confezioni e sui dischi inclusi.

La collezione includerà tutti i film, gli OAV e gli special TV di Dragon Ball, Dragon Ball Z e Dragon Ball GT, ma all'interno del box non sono inclusi gli ultimi due lungometraggi del franchise, ovvero Dragon Ball Z: La battaglia degli dei e Dragon Ball Z: La Resurrezione di F, poiché i diritti delle due pellicole sono detenuti al momento da Lucky Red.

I titoli proposti, peraltro, figurano anche in una recente collezione proposta in edicola in formato DVD durante lo scorso anno, chiamata Dragon Ball Movies e proposta da RCS.

Il Dragon Ball Movies & Special TV Box Collection, tuttavia, rappresenta un'edizione davvero fiammante e vi darà l'opportunità di collezionare quasi ogni film di Dragon Ball anche in versione Blu-Ray.

Dal comparto sonoro dei box, tuttavia, sono esclusi i doppiaggi della Dynamic Italia (che si occupò del doppiaggio dei film di Dragon Ball in versione VHS), mentre risulta inclusa l'edizione italiana targata Mediaset impreziosita da un parco di sottotitoli in italiano che rispecchierà i copioni originali giapponesi - così come è stato per il comparto audio del recente Box 1 di Dragon Ball Super.