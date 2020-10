Dragon Ball Multiverse: la storia di Bra, la Saiyan più potente del multiverso

Il franchise di Dragon Ball presenta numerosi fumetti non canonici che alterano la trama principale dell'opera, andando a rivisitare gli eventi in maniera del tutto peculiare. In Dragon Ball Multiverse, Bra, la figlia di Vegeta e Bulma, si trasforma nel Saiyan definitivo.

Dragon Ball Multiverse è un manga non canonico in cui possiamo trovare versioni malvagie dei principali protagonisti o cattivi trionfanti. Ma uno dei personaggi più interessanti è Bra dell'Universo 16. Questa linea temporale è simile a quella tradizionale, almeno fino agli eventi della Saga di Buu. Esattamente come in Dragon Ball Z, Goku e Vegeta utilizzano gli orecchini Potara per fondersi nel guerriero definitivo, ma a differenza dell'opera di Toriyama in questo universo la fusione è perenne. Dopo aver eliminato Kid Buu, Vegeth abbandona Chichi per dedicarsi completamente a Bulma, con la quale ha una figlia, Bra.

Bra è una ragazza che non prova alcun interesse per il combattimento, ma la versione dell'Universo 16 è stata addestrata sin dall'infanzia da suo padre. Nata con un potenziale più alto persino di quello di Broly, Bra è in grado di utilizzare sia le tecniche di Goku che quelle di Vegeta. Sua tecnica peculiare è la Spirit Schyte, variante della Spirit Sword di Vegeth.

Bra sembra poter superare persino suo padre, ma a preoccupare è il fatto che abbia ereditato tutta la furia e lo spirito combattivo dei Saiyan più pericolosi. Infatti, dopo aver perso il controllo raggiungendo il Super Saiyan 2, la ragazza ha involontariamente ucciso Goten.

La sua furia distruttiva emerge nuovamente quando Babidi le imprime la sua maledizione Majin. Abbracciando pienamente questo status, Majin Bra diventa uno dei personaggi più pericolosi della serie, arrivando a uccidere Piccolo e Gohan. A farle aprire gli occhi è la Bra dell'Universo 18, la quale evidenzia come nonostante la sua forza sia ancora vulnerabile all'influenza altrui. Circa trent'anni fa, andava in onda per la prima volta lo speciale di Dragon Ball su Bardack. Goku e Gohan sono uniti contro Bojack in un disegno di Dragon Ball.