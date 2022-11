Dragon Ball: Bandai Namco propone una tuta potentissima!

Dragon Ball al giorno d'oggi è il franchise manga che più di tutti varia in termini di trasformazioni dello stesso personaggio. Alcune sono finite nel dimenticatoio mentre altre hanno raggiunto picchi di popolarità altissimi. Sapevate che di recente un artista ha pubblicato una propria fan art di tutte le trasformazioni di Goku?

Dragon Ball GT notoriamente apprezzato ma non proprio da tutti. È, però, parere quasi unanime che il quarto stadio del Super Saiyan conferisca a Goku e Vegeta un look tenebroso e potente, che soddisfa quanto potremmo aspettarci da un potenziamento. A tal proposito la forma Super Saiyan 4 è ultimamente finita sotto i riflettori per via del reveal di un nuovo costume di travestimento ufficiale.

Infatti, in Giappone questa settimana è arrivata un'immagine promozioniale sui social media Bandai Namco che ironizza sul quarto stadio dei guerrieri leggendari. Dopo una rinascita del Super Saiyan 4 in Dragon Ball Heroes, sono in molti i fan che sognano di rilasciare tutta la propria potenza in una trasformazione come quella di Goku e compagni.

Ancora non si sa quando la tuta sarà distribuita, ma sappiamo che Bandai Namco ne supervisionerà il lancio. Ma non è finita qui: dopo il costume del Super Saiyan 4, infatti, potrebbero in futuro arrivare altri cosplay similari.

Il capolavoro shonen di Toriyama compie quest'anno 38 anni di anniversario e mentre con un occhio valutate l'acquisto della tuta, con l'altro potreste dare una lettura al nostro speciale sulle origini di Dragon Ball.