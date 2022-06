Dragon Ball, i namekkiani sono stati un problema per Toriyama: le rivelazioni del mangaka

La serializzazione di Dragon Ball è stata molto lunga. Weekly Shonen Jump ha potuto pubblicare uno dei suoi manga più famosi - che aiutò a far esplodere la popolarità della rivista - dal 1984 al 1995, oltre un decennio. Il merito va indubbiamente ad Akira Toriyama, che ha avuto modo di lavorare su vari personaggi e saghe.

Negli ultimi giorni, Toriyama sta spendendo parole per Dragon Ball Super: Super Hero, il nuovo film del franchise che ha recente fatto il suo debutto in Giappone e che nei prossimi mesi verrà proiettato anche nel resto del mondo, tra cui l'Italia. Il mangaka sta rivelando vari dettagli ma non soltanto relativi al film ma a tutto il mondo di Dragon Ball in generale. Con Piccolo protagonista di Super Hero, Toriyama sta parlando molto dei namekkiani.

Recentemente, Toriyama ha spiegato che i namekkiani sono una "razza misteriosa" che gli ha causato alcuni problemi dato che ci sono ancora tanti dettagli che devono essere rivelati su questa razza aliena che ha creato le Sfere del Drago. "La maggior parte dei namekkiani appartengono al tipo saggio, mentre i guerrieri come Piccolo sono rari. Sono comunque una razza molto misteriosa, quindi per me, il creatore originale, possono essere ancora problematici."

E a proposito del namekkiano principale, avete visto la nuova forma di Piccolo?