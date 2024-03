Dragon Ball e Naruto: gli anime sono il punto di contatto tra il Brasile e il Giappone

Che gli anime siano ormai al centro delle strategie di consumo degli spettatori globali è risaputo: ma che addirittura le più alte cariche di Stato utilizzino i prodotti animati nipponici per intrecciare i rapporti con il paese del Sol Levante, non era di certo scontato. Tanto che Naruto e Dragon Ball fungono adesso da ponte tra il Brasile e il Giappone.

Se già il grottesco – se non addirittura assurdo – caso che ha visto Bleach approdare improvvisamente in un tribunale americano, ha destato un certo stupore tra gli appassionati di cultura pop nipponica, per come il manga di Tite Kubo era stato inteso, in sede processuale, come metafora e punto di contatto tra le vicissitudini di giovani ragazzi indagati per frode e la destabilizzazione a cui sono andati incontro i fan davanti alla saga dei Bount, il post pubblicato pochi giorni fa dal Vice Presidente del Brasile ha contribuito a certificare la capillarità di un fenomeno culturale che davvero non conosce più barriere.

Nel tweet, postato lunedì da Geraldo Alckmin per omaggiare l'avvento di una nuova operazione commerciale tra il paese brasiliano e la principale azienda automobilistica del Giappone, ovvero la Toyota, il Vice Presidente del Brasile ha accolto con piacere il piano di investimenti annunciato dalla compagnia nipponica, esaltandone il successo. A primo impatto, il post non presenterebbe nessun elemento fuori dall'ordinario: ma se si scorre nella visione del tweet, notiamo come Alckmin non solo abbia sovrapposto la propria figura – in un'operazione di fotoshop dalla qualità abbastanza discutibile, bisogna ammetterlo – a quella di una classica pagoda nipponica (oltre al Monte Fuji) ma ha inserito nel riquadro inferiore dell'immagine tutta una serie di riferimenti relativi ad alcuni dei personaggi più iconici del panorama fumettistico nipponico, che poco c'entrano con la questione commerciale su cui il funzionario sta qui focalizzando l'attenzione.

Seppur il tweet sia attraversato da un registro deliberatamente ironico, è chiaro che la volontà del Vice Presidente del Brasile di legare l'immagine della Toyota – e per estensione del paese che l'azienda rappresenta – alle icone di alcuni degli anime più popolari degli ultimi 30 anni (quali Goku, Naruto, Pikachu, Sakura Kinomoto e Seiya) denota un sottotesto decisamente più ampio, la cui origine è da individuare proprio nel successo delle strategie di soft power messe in atto dal paese del Sol Levante sin dagli inizi degli anni Duemila.

Se pensiamo alla strategia politica denominata “Cool Japan” con cui il Giappone - anche in virtù della legittimazione culturale dell'animazione nipponica derivata dall'eredità di Dragon Ball – ha promosso la propria immagine all'estero attraverso l'utilizzo di icone pop, in modo da rendere il paese più appetibile agli occhi degli investitori esteri nonché dei turisti, è chiaro che il post di Alckmin appaia come l'ennesima dimostrazione del successo delle strategie di soft power del Giappone: quasi come se il paese nipponico, agli occhi degli Stati con cui entra in relazione, desiderasse incarnare l'immagine degli stessi prodotti con cui sta colonizzando l'immaginario collettivo internazionale, portando così anche un alto funzionario del Brasile ad associare le icone-anime ai successi, anche finanziari, della nazione.