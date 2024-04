Da Dragon Ball a Naruto: il creatore di Tokyo Ghoul ricrea i suoi manga preferiti

Sui Ishida si distingue come uno degli autori più popolari nell'ambito del manga. Il suo lavoro più celebre, Tokyo Ghoul, ha conquistato il pubblico a livello internazionale con una storia coinvolgente e uno stile di disegno unico, sebbene l'anime non abbia restituito pienamente la sua grandezza.

I fan che seguono assiduamente Sui Ishida sui social sapranno bene che l'autore si diverte a disegnare personaggi provenienti da altre opere, come dimostrato dalle numerose illustrazioni omaggio che ha realizzato nel corso degli anni. La pagina su X/Twitter AniNewsAndFacts ha realizzato una raccolta dei tributi dell'artista, disponibili in calce alla notizia.

Lo stile di disegno di Sui Ishida è inconfondibile: con pennellate imprecise e colori opachi, riesce a trasmettere magistralmente la sua personalità in ogni artwork che ricrea. Con omaggi che passano da Dragon Ball a Naruto, fino ad arrivare a Tokyo Revengers e Another, l'artista ha dimostrato non solo la sua versatilità artistica, ma anche il suo profondo rispetto per i suoi colleghi autori e per l'industria del manga.

Questi sono i franchise e i personaggi a cui ha dedicato un'illustrazione:

Dragon Ball, Goku Super Saiyan

Shingeki no Kyojin: L'Attacco Dei Giganti, Eren Jaeger

Naruto, Sasuke Uchiha

Tokyo Revengers, Mikey e Draken

Devilman: Crybaby, Akira Fudo e Ryo Asuka

Another, Mei Misaki

One Punch Man, Tatsumaki (Tornado)

Hunter x Hunter, Hisoka

Mob Psycho 100, Shigeo Kageyama

Per i fan delle opere di Sui Ishida, sembra che Tokyo Ghoul potrebbe avere un remake: ecco tutti i dettagli sul possibile anime in arrivo.

