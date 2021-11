Dragon Ball: nascita e sviluppo di un capolavoro in un video per celebrare i 37 anni

E' difficile trovare al giorno d'oggi qualcuno che non abbia mai sentito parlare del brand di Dragon Ball, i fan più accaniti conoscono i passaggi della storia a memoria. In occasione del 37° compleanno del manga, andiamo a percorrere la storia editoriale, la nascita e lo sviluppo del capolavoro creato d Akira Toriyama in questo speciale video.

Il celebre manga shonen ha ispirato i più grandi e celebri mangaka contemporanei - tra cui Eiichiro Oda (ONE PIECE), Masashi Kishimoto (Naruto), Tite Kubo (Bleach) e non per ultimo Hiro Mashima (Fairy Tail).

Dragon Ball ha fatto il suo esordio sulle pagine del prestigioso magazine nipponico noto come Weekly Shonen Jump il 20 novembre 1984, per poi concludersi quasi undici anni più tardi. Ma il nostro viaggio alla riscoperta delle origini del manga inizia circa quattro secoli prima, ossia nel periodo in cui fu pubblicato uno dei quattro grandi romanzi classici della letteratura cinese: "Il viaggio in Occidente".

Il grande successo di Dragon Ball però è arrivato solo successivamente quando è cominciata la saga del 21° Torneo Tenkaichi, ossia il mitico torneo di arti marziali che coinvolse tra gli altri anche Goku, Crilin, Yamcha e il Maestro Muten (cui Toriyama assegnò il nome fittizio di Jackie Chun, palesemente ripreso dal suo adorato Jackie Chan).

Il manga si concluse al 42° volume con Toriyama che voleva prendersi una pausa ma quello che ancora non sapeva era che il suo assoluto capolavoro avrebbe continuato ad espandersi a macchia d'olio per altri tre decenni (e oltre, se consideriamo che il fenomeno non sembra destinato a estinguersi tanto presto), ispirando lungometraggi d'animazione, sequel non sempre canonici, OAV, una pletora di videogiochi e tanto altro materiale, e incontrando ogni volta i favori di svariate generazioni di fan provenienti da ogni angolo del pianeta.

Potete leggere i capitoli di Dragon Ball Super su Manga Plus, trovate invece qui l'articolo completo sulla storia editoriale di Dragon Ball.