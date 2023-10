Dragon Ball, quanti nemici ha davvero ucciso Goku?

Goku è il tipico bravo ragazzo dal cuore d'oro. Misericordia e perdono sono alcune delle caratteristiche del carattere del protagonista di Dragon Ball e questo lo si può notare quando impedisce a Crilin di uccidere Vegeta, oppure quando cerca di salvare Freezer dall'esplosione di Namek donandogli parte del suo Ki.

Il colpo alla testa subito da bambino e l'educazione umana impartita da nonno Gohan e poi dal maestro Muten hanno evitato che Goku si trasformasse in un guerriero Saiyan dal sangue spietato. Goku non è un rancoroso, ma un amante del combattimento. A causa di ciò, ha spesso stretto amicizia con alcuni dei suoi più pericolosi rivali, come Tenshinhan, Piccolo e Vegeta. Proprio a causa di questo suo carattere talvolta Goku ha commesso diversi errori in Dragon Ball Z. Tuttavia, anche Goku è stato costretto a uccidere in Dragon Ball. Ripercorriamo tutte le sue uccisioni, dall'inizio della storia fino a Super. A proposito, eccovi un artwork che riassume tutte le uccisioni di Goku in Dragon Ball.

La prima vittima di Goku è suo nonno Gohan. Si tratta di un omicidio involontario, poiché il piccolo Goku venne sopraffatto dai poteri della luna piena perdendo compeltamente il controllo. In forma Oozaru uccise nonno Gohan.

Il primo a essere ucciso "volontariamente" da Goku in un combattimento è il mostro Buyon, animale domestico del Generale White dell'Armata del Fiocco Rosso. Il giovane Goku lo sorprese scoprendo la sua avversione al freddo e poi lo ridusse in frantumi con un sol colpo.

Altre vittime di Goku durante gli scontri con il Red Ribbon furono il Capitano Yellow e il Capitano Black, l'uno facendo precipitare l'aereo su cui viaggiava e l'altro facendo esplodere il robot pilotato dall'ufficiale.

La serie di uccisioni di Goku in Dragon Ball prosegue con le morti di Tamburo e Tamburello, i due mostri nati dal Re Piccolo. Anche lo stesso Al Satan viene ucciso da Goku. Si tratta forse della morte più brutale della serie.

Il numero di uccisioni di Goku in Dragon Ball Z cala drasticamente. Non fu Goku a uccidere Radish, anche se comunque è indirettamente fautore di questa morte. Come già detto, decide anche di risparmiare Vegeta e Freezer. La prima uccisione di Goku in Dragon Ball Z è quella di Yakon durante la Saga di Bu. Il mostro di Babidi viene uccisio da Goku sovraccaricandolo di energia e facendolo esplodere.

Altra uccisione di Goku durante questa saga è quella ai danni di Kid Bu. Questa è l'ultima di Dragon Ball Z, con Kid Bu che però si reincarna in Ub.

Almeno per il momento, l'unica uccisione di Goku in Dragon Ball Super è quella di Freezer. Il Saiyan viene costretto a uccidere l'arcinemico dopo che Whis riavvolge il tempo per evitare il peggio.