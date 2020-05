Dragon Ball New Horizon: il primo capitolo del manga fan-made è disponibile da ora

Negli ultimi mesi vi abbiamo parlato spesso di Dragon Ball New Horizon, il manga italiano nato come sequel fan made di Dragon Ball Super. Il progetto ha debuttato il 27 maggio con il capitolo 1, disponibile gratuitamente sul prestigioso sito di Naver Corporation Webtoon e su Facebook, dove potrete leggerlo in lingua italiana.

Vi ricordiamo che Dragon Ball New Horizon è un sequel non canonico nato dalla passione di Lorenzo Longoni (storia) e Raffaele Greco (disegni). L'opera immagina gli eventi successivi alla conclusione di Dragon Ball Z e Dragon Ball Super, e presenta dunque rimandi ad entrambe le serie. Il primo capitolo segue l'allenamento di Ub, mostra Freezer nei panni di un Dio della Distruzione e introduce un nuovo, pericoloso villain.

In calce potete trovare il post ufficiale della pagina Facebook, con tutti i link utili per leggere il fumetto. Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto vi consigliamo di leggere prima il capitolo zero, intitolato "I Fiori del Male" e pubblicato nel mese di marzo.

E voi cosa ne dite? Quale sono le vostre opinioni su questo progetto? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Noi intanto ne approfittiamo per consigliarvi di dare un'occhiata al nostro breve approfondimento su Dragon Ball New Horizon, in cui troverete tutte le informazioni sulla serie.