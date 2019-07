Dragon Ball: New Horizon, l'enigmatico Waru si mostra in una nuova immagine

Nel corso della giornata odierna è stato ufficialmente presentato con un comunicato e una prima immagine - visionabile a fondo news - l'enigmatico Waru, nuovo e intrigante personaggio che va ad arricchire il variegato cast dell'apprezzato manga Dragon Ball: New Horizon.

Questo demone dall'aspetto calmo e pacato nasconde una potenza inquietante e oscura, di fatto raggiungendo un livello e una forza mai vista prima. Ma il suo ruolo sarà solamente quello di affiancare ABRA? Non vogliamo anticiparvi nulla, ma sappiate che sarà un personaggio chiave per il primo arco narrativo.

Il fisico è esile, la pelle smunta e indossa una speciale uniforme simile a quella di Darbula/Dabra. Che abbiano qualcosa in comune? Troppi sono gli interrogativi che circondano questo nuovissimo personaggio inedito! Date il benvenuto a WARU, e lasciatevi stregare dal suo immenso potere.

Nel caso in cui non doveste conoscerlo, Dragon Ball: New Horizon è un progetto manga tutto italiano realizzato grazie al contributo di Lorenzo Longoni (occupatosi della storia) e di Raffaele Greco (meritevole di aver lavorato ai disegni). L'opera parte da una premessa molto interessante, ovvero ipotizzare come potrebbe espandersi l'attuale franchise di Dragon Ball se le avventure di Goku e Vegeta si estendessero negli anni successivi al Torneo del Potere.