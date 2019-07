Dragon Ball New Horizon, al via un evento speciale in compagnia del doppiatore di Vegeta!

Vi avevamo già parlato di Dragon Ball New Horizon, il manga italiano nato come sequel fan made di Dragon Ball Super. In vista della pubblicazione del capitolo 1, l'autore Lorenzo Longoni e l'illustratore Raffaele Greco hanno organizzato un evento speciale al Nemix Club di Milano. Di seguito trovate il comunicato ufficiale con tutte le informazioni.

"IMPORTANTISSIME NOVITÀ per Dragon Ball New Horizon in arrivo MARTEDÌ 30 LUGLIO in un evento esclusivo al Nemiex Club a Milano!!



Dalle tenebre sorgono importanti novità riguardanti un oscuro passato che pone le proprie fondamenta in un tempo remoto! ABRA il misterioso mago sembrerebbe non essere solo! Un nuovo importante personaggio che è alla base del primo arco narrativo sarà svelato durante il corso della #DRAGONBALLNIGHT al Nemiex Club a Milano. Naturalmente, queste non sono le uniche novità!



Sul palco Raffaele Greco, Lorenzo Longoni e Mattia Burro vi parleranno approfonditamente del percorso che stanno compiendo per l'uscita imminente del CAPITOLO 1 "Nuovi Orizzonti" e ovviamente del futuro di questa saga!



Inoltre, I partecipanti alla conferenza avranno l'opportunità di vincere 1 delle 7 copie fisiche di Dragon Ball New Horizon CAPITOLO ZERO "I Fiori Del Male", in compagnia di GIANLUCA IACONO, doppiatore di Vegeta, ospite della serata!! Il tutto sarà trasmesso sulla pagina Facebook ufficiale di Dragon Ball New Horizon, in diretta streaming!".



Cosa ne pensate? Parteciperete all'evento? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Casomai voleste saperne di più sull'opera invece, vi rimandiamo alle anticipazioni del capitolo 1 di Dragon Ball New Horizon.