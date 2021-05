Dragon Ball New Horizon: ritorna il manga fan-made italiano con il capitolo 2

Nel corso del tempo, Dragon Ball ha ricevuto tanti sequel e spin-off fan made. Uno dei più famosi a livello mondiale è Dragon Ball AF col suo Goku Super Saiyan 5, che per anni ha fatto sognare diversi appassionati, e con l'allargamento della platea di internet sono arrivati inevitabilmente altri progetti della stessa tipologia.

Recentemente, Dragon Ball ha raggiunto nuovi orizzonti, trovando una versione alternativa anche grazie a Lorenzo Longoni e Raffaele Greco, due fan italiani che hanno fatto partire il progetto Dragon Ball New Horizon. Tenendo conto anche del finale della serie animata di Dragon Ball Super, gli autori nostrani hanno presentato dapprima un capitolo 0 e poi un capitolo 1 per Dragon Ball New Horizon durante il 2020.

A distanza di quasi un anno, il progetto si rinnova con un secondo capitolo, annunciato sulle pagine social del manga fan-made. Il 21 maggio 2021 sarà pubblicato il nuovo episodio in contemporanea mondiale, rivelato ufficialmente anche con un video trailer che potete osservare in alto. Il progetto di Lorenzo Longoni (storia) e Raffaele Greco (disegni) si arricchisce ancora e andrà ad espandere questa parte di universo con il secondo capitolo intitolato Dragon Ball New Horizon: Tempesta sotto la vetta.

Il gruppo fa sapere che non è finita qui, dato che insieme al lancio del secondo numero ci saranno diverse novità importanti sul manga.