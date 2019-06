Dragon Ball New Horizon, svelata la copertina e il trailer promozionale del Capitolo 1!

Avevamo già parlato di Dragon Ball New Horizon con un articolo di approfondimento, il fumetto made in Italy che omaggia il grande Akira Toriyama con una storia inedita ma ben studiata, che pone le basi su un progetto fatto da fan per i fan. L'opera, inoltre, si svela finalmente in nuovi dettagli con un nuovo trailer.

Il manga scritto da Lorenzo Longoni e disegnato da Raffaele Greco, debutterà sulla scena nazionale la prossima estate, quando finalmente il primo capitolo sarà finalmente disponibile al pubblico per la lettura. L'opera, tutta italiana, sta ricevendo le attenzioni che merita e trasporterà i lettori in un universo che vuole essere essere il diretto continuo di Dragon Ball Z e Dragon Ball Super, narrando degli avvenimenti del tutto nuovi. Vi basti pensare, non vogliamo andare oltre, che il Vegeta di New Horizon si è trasferito nel sesto universo, unendosi a Cabba per dare il via all'inizio di una nuova razza Saiyan.

A sprigionare il grande interesse del già patriottico manga, ci pensa il nuovo trailer promozionale del Capitolo 1 che annuncia la collaborazione con IgnoranToon per l'opening ufficiale del progetto fumettistico, già disponibile sul proprio canale YouTube. Nello stesso teaser, inoltre, viene mostrata finalmente la copertina del capitolo, che sarà intitolato "Nuovi Orizzonti". Ammettiamo di essere molto curiosi riguardo a ciò cui i due grandi appassionati stanno lavorando da tempo, anche notando qualche disegno ben realizzato, seppur amatoriale. Ma non possiamo che augurare in bocca al lupo alla squadra dietro Dragon Ball New Horizon e aspettare in trepida attesa la disponibilità del primo numero.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo progetto di Lorenzo Longoni e Raffaele Greco?