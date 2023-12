Dragon Ball, non solo Goku e Vegeta: i migliori duo della serie

In Dragon Ball Akira Toriyama ha dato vita a dozzine di personaggi, alcuni dei quali si distinguono da soli, come ad esempio Broly o Freezer, e altri che sono impossibili da ricordare senza ricondurli anche a un altro personaggio. Questo è il caso ad esempio di Goku e Vegeta, divenuti rivali e amici inseparabili.

Quello formato da Goku e Vegeta è uno dei duo più iconici del mondo degli anime. Sono il pilastro su cui si fonda la narrazione di Dragon Ball Super, con il Re dei Saiyan che ha ormai definitivamente messo da parte il suo passato spietato. Resta comunque il rivale ideale per Goku, poiché entrambi si spronano a vicenda a espandere i propri potenziali oltre ogni immaginazione. I tempi in cui si affrontarono come nemici è ormai lontanissimo!

L'altro duo più iconico di Dragon Ball è quello tra Gohan e Piccolo. Inizialmente maestro severo, il Namekkiano è come un fratello maggiore per il figlio di Goku, colui il quale in qualche modo lo ha convinto a passare dalla parte dei buoni. La loro è una delle amicizie più sincere e profonde, e come abbiamo potuto vedere nella Saga Super Hero di Dragon Ball Super ora Piccolo è anche un secondo nonno per Pan.

Gohan forma un altro duo, quello con Trunks. Parliamo delle loro versioni 'Mirai', ossia quelle provenienti da un futuro alternativo in cui gli Androidi fecero piazza pulita dei Guerrieri Z e dei terrestri. La storia di Mirai Gohan e Mirai Trunks è una delle più emozionanti di sempre.

Come Gohan, anche Trunks forma un altro incredibile duo. Nella linea temporale attuale, Trunks è inseparabile da Goten. Di recente li abbiamo visti protagonisti del prequel di Dragon Ball Super Super Hero, ma si dice che possano nuovamente essere al centro dell'attenzione. Il capitolo 101 di Dragon Ball Super riproporrà questo duo?

In Dragon Ball Z il duo formato da C-17 e C-18 ha tormentato i Guerrieri Saiyan. I due Androidi creati dal Dr. Gelo possedevano energia inesauribile, cosa che gli permetteva di avere sempre una marcia in più dei Saiyan. Dopo la fine dello scontro con Cell sono passati entrambi dalla parte dei buoni.

Altra coppia in negativo è quella tra Black Goku e Zamasu. Questo duo malvagio ha caratterizzato una delle saghe migliori di Dragon Ball Super e se non fosse stato per Zeno sarebbero realmente riusciti a estirpare l'umanità dall'universo.

Chiudiamo con un altro duo presentato in Dragon Ball Super, Lord Beerus e Whis. Il dio della distruzione e l'angelo dell'Universo 7 formano una coppia perfettamente bilanciata, letale in combattimento, ma buffi e golosoni. Seppur minori, amici inseparabili sono anche Tien e Jiaozi e Yamcha e Puar.