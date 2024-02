Dragon Ball, non solo Shenron: quanti Draghi Divini esistono nel manga?

Il drago Shenron è una delle icone più significative di Dragon Ball e appare quando vengono raggruppate le Sette Sfere del Drago, sparse per il mondo. Esistono diversi "tipi" di Shenron, con abilità differenti. Ignorando i draghi malvagi di Dragon Ball GT, proiezioni delle singole sfere, vediamo le principali tipologie di Shenron: attenzione, seguono spoiler su Dragon Ball!

Shenron della Terra

È il drago che abbiamo visto più spesso in azione durante Dragon Ball. Inizialmente era molto debole, poiché permetteva di esaudire un singolo desiderio, poi è stato potenziato fino a diventare capace di esaudirne tre. È il vero simbolo dell'opera e ha prodotto un sacco di Fan art e cosplay particolari a tema Dragon Ball.

Porunga

Porunga è la creatura che, per la prima volta, ci ha fatto scoprire che esistono più tipologie di Shenron. A differenza del drago terrestre, è in grado, fin da subito, di esaudire tre desideri.

Drago del Fumo Nero

Inserita in modo intelligente nella narrativa di Dragon Ball GT, questa entità è stata generata dalla rottura delle Sette Sfere del Drago che, a causa di un accumulo eccessivo di energia negativa, sono andate in mille pezzi nella serie. Questo drago malvagio si è poi diviso in sette parti che sono diventate gli ultimi villain di Dragon Ball Gt.

Shenron Definitivo

Un altro Shenron introdotto da GT. Le sue sfere di riferimento sono nere e sparse per tutta la galassia. Quando evocato, è in grado di esaudire un solo desiderio, ma senza alcun limite di sorta e, per questa ragione, può anche causare la morte di qualcuno.

Toronbo

Può essere richiamato con sole due sfere del drago ed ha la particolare abilità di sbloccare tutto il potenziale latente di un guerriero. In cambio di una parte della propria vita, un combattente può vedere la sua forza moltiplicata ulteriormente e può acquisire la capacità di usare l'Hakai e la magia.

Super Shenron

Questo drago è il premio del Torneo del Potere concesso da Zeno, l'essere più potente di Dragon Ball. Infatti, se evocato, può distruggere o ricreare interi universi. È sicuramente lo Shenron per eccellenza, ma speriamo che, in futuro, venga approfondito ulteriormente il suo ruolo in Dragon Ball.