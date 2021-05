Dragon Ball: Nozawa, storica voce di Goku, ha festeggiato il Saiyan in un breve video

Aluni giorni fa si è tenuto il Goku Day, il giorno in cui si festeggia il protagonista di Dragon Ball, una delle serie più importanti della storia del manga, nonché uno dei personaggi più iconici del mondo dei battle shonen, e Masako Nozawa, doppiatrice di Goku sin dal suo debutto nel 1986, ha voluto celebrarlo con un breve video.

Nel corso degli anni Nozawa ha vissuto l'evoluzione del personaggio di Goku, donando anche la voce ai suoi figli Gohan e Goten, al padre Bardack, e il malvagio Turles apparso per la prima volta nel film Dragon Ball Z: La Grande Battaglia per il Destino del Mondo. Tra le ormai numerose trasformazioni di Goku, la doppiatrice quest'anno ha deciso di augurargli buon compleanno con il caratteristico verso della forma Oozaru, come si vede nel video condiviso da @aoni_official, che trovate in fondo alla notizia.

Nonostante nella serie la forma da scimmione sia progressivamente andata a sparire, rappresenta indubbiamente una delle minacce più grandi e pericolose per molti combattenti e avversari, e volendo festeggiare Goku, Nozawa ha scelto la più potente mai apparsa nell'opera, ovvero l'Oozaru Dorato, raggiungibile unicamente se si ha la coda, e soprattutto se si è arrivati al terzo stadio del Super Saiyan.

