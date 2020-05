Dragon Ball: numeri spaventosi per il franchise, superato ancora ONE PIECE

TOEI Animation gode di alcune delle licenze più prolifere dell'intera industria dell'animazione, vi basti pensare a Dragon Ball, ONE PIECE o persino Saint Seiya. Nonostante lo studio non stia proponendo attualmente alcun progetto televisivo inerente al capolavoro di Toriyama, i dati finanziari sono a dir poco clamorosi.

Seppur il franchise sia fondamentalmente "inutile", almeno stando alle parole dell'editor di Akira Toriyama, Dragon Ball resta uno dei brand più potenti al mondo. Recentemente, infatti, TOEI ha pubblicato i report finanziari della compagnia nel primo trimestre del 2020, nella fattispecie nei riguardi delle licenze nazionali e internazionali possedute dall'azienda.

Nell'ottica nazionale, dunque, TOEI Animation ha fatturato grazie a Dragon Ball quasi 65 milioni di euro, a fronte dei 32 milioni e mezzo incassati grazie a ONE PIECE, che vi ricordiamo gode di una serie televisiva di pubblicazione settimanale, seppur sia attualmente in pausa a causa del Covid-19. Anche in ambito internazionale, le licenze mostrano un andamento analogo, rispettivamente 74 milioni di euro e poco più di 23 milioni per il franchise di Eiichiro Oda. A tal proposito, questi dati sottolineano ulteriormente come per TOEI Animation non sia necessario programmare nell'immediato un anime di Dragon Ball, in quanto il brand continua a racimolare somme importanti anche senza l'ausilio di un progetto televisivo.

In calce alla notizia, ad ogni modo, potete dare un'occhiata ai report di TOEI nel grafico in questione. E voi, invece, cosa ne pensate di queste cifre? Diteci la vostra, come di consueto, con un commento qua sotto.