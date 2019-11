Dragon Ball: il nuovo art book di Akira Toriyama ripercorre l'evoluzione della saga

Splendidi artwork a colori, interviste esclusive all'autore Akira Toriyama, sketch, approfondimenti e un resoconto sull'evoluzione della saga. Tutto questo materiale per collezionisti potete trovarlo nell'artbook Dragon Ball: A Visual History, la nuova raccolta firmata dallo stesso Toriyama e recentemente pubblicata in lingua inglese da Viz Media.

Il nuovo Volume dedicato ad una delle saghe più importanti della storia dell'intrattenimento giapponese è approdato in tutto il mondo due giorni fa, con un price tag di circa $34,99 (32 euro). Entrando più nello specifico, all'interno delle 260 pagine che compongono questa speciale raccolta potrete trovare diversi artwork dedicati ai personaggi di tutte le serie Dragon Ball (da Z a Super, passando addirittura per GT), dei commenti scritti da Akira Toriyama e due lunghe interviste in cui il mangaka racconta il processo di realizzazione che ha portato alla costruzione dei diversi archi narrativi.

In calce all'articolo potete dare un'occhiata ad un breve video in cui viene mostrato il Volume, oltre che ad alcune pagine tratte dallo stesso. Attualmente non è stata ancora confermata una ristampa in lingua italiana.

Rimanendo in tema Dragon Ball poi, vi ricordiamo che nel 2020 l'anime dovrebbe tornare con una nuova serie, mentre il manga pubblicherà presto il capitolo 54.