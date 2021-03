Dragon Ball Official Site: i dettagli sul nuovo dominio che includerà tutto sul franchise

Con oltre tre decadi di storia alle spalle, ricordare tutto sull'opera di Akira Toriyama risulta praticamente impossibile. In soccorso dei fan più accaniti verrà aperto il Dragon Ball Official Site, un nuovo dominio in cui verranno divulgate tutte le più recenti informazioni ufficiali sul franchise!

Ciò che avevamo anticipato tempo fa, ora è divenuto ufficiale. Come potete vedere dai Tweet in calce alla notizia, durante l'evento Games Battle Hour è stato svelato l'imminente lancio del nuovo sito web di Dragon Ball, una fonte unica per tutto quello che riguarda i Guerrieri Z.

"Siamo lieti di annunciare che il sito ufficiale di Dragon Ball, la tua fonte unica per tutto ciò che riguarda Dragon Ball, verrà riaperto come un nuovo dominio web che supporterà non solo il giapponese, ma cinque lingue in totale! Il nuovo sito fornirà tutte le informazioni più recenti su prodotti e giochi, insieme a una varietà di articoli e video che i fan di Dragon Ball di tutto il mondo potranno apprezzare. Le informazioni relative alla data di lancio al collegamento del sito web rinnovato saranno annunciate a breve. Non vediamo l'ora di vedervi sul nuovo e migliorato sito ufficiale di Dragon Ball".

Al momento, dunque, non ci è ancora dato sapere quando il Dragon Ball Official Site verrà lanciato. Le cinque lingue supportate sono il giapponese, l'inglese, il tedesco, il francese e lo spagnolo. Come avrete notato, purtroppo tra di esse manca l'italiano. Il sito fungerà da fonte ufficiale per tutte le informazioni sull'anime e sul manga, oltre che sui videogiochi e sul merchandise.

Da poco, Dragon Ball ha compiuto 35 anni. Tanti auguri alla prima avventura animata di Goku!