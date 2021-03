Dragon Ball: quest'oggi si celebra il Saiyan Day, auguri alla razza guerriera

Il 18 marzo è una delle date più importanti per la community di Dragon Ball. Quest'oggi, infatti, si celebra il Saiyan Day, giorno in cui i fan rendono omaggio alla razza guerriera creata da Akira Toriyama.

Il concetto di razza Saiyan fu introdotto in Dragon Ball Z da Radish, il quale arrivò improvvisamente sul Pianeta Terra svelando a suo fratello Goku, o per meglio dire Kakarot, la verità sulla sua nascita e sulle sue origini. Da quel momento, i Saiyan ci hanno accompagnato donandoci alcuni dei momenti più iconici della storia degli shonen, come ad esempio la trasformazione in Super Saiyan nella Saga di Freezer o il Super Saiyan God nella nuova serie di Toyotaro.

Il Saiyan Day si celebra proprio il 18 marzo poiché in Giappone questa data si traduce in "San-Ichi-Hachi no Hi", che fonicamente suona in maniera simile alla parola Saiyan. Durante questa particolare festa la community si è riversata sui social media per celebrare i membri della razza guerriera più amata, dai classici Goku e Vegeta, fino a Broly e i rappresentanti dell'Universo 6, ossia Cabba, Caulifla e Kale. I fan non si sono scordati nemmeno dei più bistratti Radish e Nappa o dei "mezzo sangue" nati dai matrimoni dei due Saiyan più potenti.



Qual è il vostro Saiyan preferito? Lo avete omaggiato in qualche maniera particolare? Anche noi comuni umani possiamo diventare dei Super Saiyan di Dragon Ball nella lotta contro il COVID-19. Scopriamo quella volta in cui Dragon Ball apparve in Pokèmon Rosso & Blu.